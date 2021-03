Heidelberg. (mün) Das sind die ersten Zahlen zur Wahlbeteiligung in der Region:

> Heidelberg: Konkrete Zahlen zu den Präsenz-Wählern in den Wahllokalen gibt es noch nicht. Von städtischer Seite heißt es: "Nach Ablauf aller Fristen können wir feststellen, dass 39.506 Menschen in Heidelberg Briefwahl beantragt haben. Ob diese dann alle auch von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, steht erst nach der Auszählung fest." 98.968 Wählerinnen und Wähler dürfen in der Stadt ihre Stimmen abgeben.

> Mannheim: Um 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung in Mannheim bei 19,0 Prozent (ohne Briefwahl) und bei 49,5 Prozent inklusive der Briefwähler. Vor fünf Jahren waren es ohne Briefwähler 35,8 Prozent und inklusive der Briefwähler 51,6 Prozent.

> Stadt Heilbronn: Um 15 Uhr hatten in Heilbronn 32,1 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben - ohne Briefwähler. 20.000 Menschen hatten dort den Antrag auf Briefwahl gestellt.