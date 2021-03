Schwetzingen. (man) Er hat den Sprung ins Parlament geschafft: Andre Baumann (Grüne) ist am Sonntag in den Landtag gewählt worden. Mit stolzen 31,3 Prozent der Stimmen sicherte er sich das Direktmandat im Wahlkreis Schwetzingen. Der 48-Jährige trat zum ersten Mal bei einer Landtagswahl an. Zuletzt war der promovierte Biologe als Bevollmächtigter des Landes beim Bund tätig. Nun wechselt er von der Regierungsbank ins Plenum. In der Region ist Baumann unter anderem durch sein langjähriges Engagement beim Naturschutzbund (Nabu) bekannt. Sein Vorgänger im Landtag, Manfred Kern, hatte 2016 für die Grünen das Direktmandat im Wahlkreis geholt. Er war diesmal aber nicht mehr angetreten.

Auf dem zweiten Platz landete Andreas Sturm (CDU) aus Neulußheim. Der Studienrat holte insgesamt 23,6 Prozent der Stimmen. Allerdings stand am Sonntagabend noch nicht fest, ob er über ein Zweitmandat in den Landtag einziehen kann. Aber: "Tendenziell sieht es ganz gut aus", so Sturm. Den dritten Platz belegte der Jurist Daniel Born (SPD). Er sitzt bereits seit 2016 für die Sozialdemokraten im Landtag und kann sein Zweitmandat mit 14,8 Prozent der Stimmen verteidigen. Karlheinz Kolb von der AfD (10,5 Prozent) und Holger Höfs von der FDP (8,2 Prozent) rechneten am Sonntagabend nicht mehr damit, über ein Zweitmandat in den Landtag einzuziehen. Auch Florian Reck (Die Linke) schied aus. Seine Partei konnte die Fünf-Prozent-Hürde nicht nehmen.

Am Montag stand dann fest, dass Andreas Sturm und Daniel Born über ein Zweitmandat in den Landtag einziehen.

Das Ergebnis im Überblick:

Wahlkreis Schwetzingen 2021 2016 Wahlbeteiligung 62,0 % 70,5 % Grüne

Andre Baumann direkt gewählt 31,3 % 26,6 % CDU

Andreas Sturm Zweitmandat 23,6 % 25,0 % SPD

Daniel Born Zweitmandat 14,8 % 15,4 % FDP

Holger Höfs 8,1 % 7,0 % Linke

Florian Reck 3,1 % 3,0 % AfD

Karlheinz Kolb 10,4 % 19,1 %

So haben die Parteien in den Gemeinden abgeschnitten:

