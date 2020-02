Karlsruhe. (RNZ) Seit über 25 Jahren sind die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) als Zwei-System-Fahrzeuge sowohl auf Eisenbahngleisen als auch im innerstädtischen Straßenbahnnetz unterwegs. Dieses "Karlsruher Modell" hat schon international Beachtung gefunden, ermöglicht es den Nahverkehrskunden doch in einem weiten Radius eine attraktive Anbindung von Stadt und Umland ohne Umsteigen. Dass das auch in Zukunft so bleibt, wurde kürzlich mit einer Kooperationsvereinbarung besiegelt.

Zu den Unterzeichnern gehörten neben Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), die Oberbürgermeister Frank Mentrup aus Karlsruhe und Harry Mergel aus Heilbronn sowie die beiden Landräte Christoph Schnaudigel (Karlsruhe) und Fritz Brechtel (Germersheim). Leistungen des Bahnverkehrs im Stadt- und Landkreis Karlsruhe mussten zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 neu vergeben werden.

Durch die Vereinbarung wurde gesichert, dass diese weiterhin die AVG und die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) erbringen. Schon vergangenes Jahr waren die Weichen für diese Direktvergabe durch die neu gegründete "Karlsruher Gruppe von Behörden" gestellt worden. Dieser war auch Heilbronn beigetreten.

Hermann sprach von Vorteilen für die Anbindung durch das "Karlsruher Modell". Die Beibehaltung dieses Angebots sei ein Muss angesichts des Klimawandels und der Verkehrsprobleme auf der Straße, sagte Schnaudigel, und Brechtel ergänzte: "Mit der Stadtbahn von Karlsruhe nach Germersheim haben wir die Südpfalz umsteigefrei an die Karlsruher Innenstadt angebunden." Mit der Kooperationsvereinbarung stelle man Weichen für die Weiterführung und den Ausbau des Schienenverkehrs über die Landesgrenze hinweg. Mergel zeigte sich ebenfalls zufrieden. Auch künftig wird die Heilbronner Innenstadt umsteigefrei durchfahren.