Von Axel Sturm

Ladenburg/Rhein-Neckar. Burkina Faso in West-Afrika zählt mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 775 Dollar pro Jahr zu den ärmsten Ländern der Erde. 46.500 Dollar ist das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland, und allein diese Zahlen belegen, dass die Weihnachtsgeschenke in Burkina Faso eher bescheiden ausfallen. Die Stadt Ladenburg pflegt mit der Partner-Region Garango seit 1980 eine Partnerschaft, in der in den vergangenen 40 Jahren viel bewegt wurde. Mit Fördergeldern aus der Römerstadt konnten schon über 20 Schulen gebaut werden, der Bau von 40 Tiefbrunnen sorgt für eine zuverlässige Wasserversorgung und Tausende Waisenkinder erhielten die Möglichkeit, durch die Übernahme einer Patenschaft einen Bildungsabschluss zu erreichen.

Es gibt aber auch zahlreiche "kleine Geschichten", die die segensreiche Partnerschaft mit Garango schreibt. Ein Hauptakteur ist der Altenpfleger-Auszubildende Moumini Guengane, der im Frühjahr seine Ausbildung im Johanniter-Pflegeheim in Ladenburg erfolgreich beenden wird. Der zweifache Familienvater hat vor 20 Jahren selbst vom Patenschaftsprogramm profitiert. Er machte sein Abitur und erhielt vor drei Jahren einen Ausbildungsplatz zum Altenpfleger. Mit Unterstützung des örtlichen Garango-Vereins soll Moumini Guengane nach seiner Rückkehr ein Alten- und Pflegeheim in Garango leiten und Altenpfleger ausbilden.

Er ist ein glühender Fußballfan, dessen Herz für die TSG 1899 Hoffenheim schlägt. Die TSG erfuhr durch einen RNZ-Artikel von Mouminis Geschichte und lud den Fan aus Burkina Faso nicht nur zu einem Bundesligaspiel ein, sondern sponserte dem FC Garango einen kompletten Trikotsatz.

Für die Kicker des FC Garango war die Trikotübergabe im Sommer durch Moumini Guengane ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Die blau-weißen Trikots brachten dem FC Garango gleich Glück, denn man gewann das Endspiel um den Präfektur-Pokal.

Der RNZ-Bericht wurde auch vom Ladenburger SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Markus Bündig registriert. Der Genosse spielte selbst viele Jahre Fußball beim FV 03 Ladenburg. Bündig fiel auf dem Pokalsiegerfoto auf, dass die Spieler des FC Garango teilweise keine Fußballschuhe tragen. "Fußballschuhe sind für die Spieler unbezahlbar. Daher teilen sich manche Spieler die Schuhe. Der eine trägt den rechten Schuh – der andere den linken. Andere spielen in Badeschlappen oder barfuß", klärte Guengane auf. Die Geschichte von der Mannschaft mit den neuen Hoffe-Trikots, die keine Schuhe hat, bewegte nicht nur Bündig, sondern viele weitere Mitglieder des Ortsvereins.

SPD-Ortsvereinsvorsitzender Markus Bündig und Moumini Guengane mit dem symbolischen roten Schuh. Foto: Sturm

Er hatte daher die Idee, mit der "Roten-Schuh-Aktion" eine "Schuhbrücke" von Ladenburg nach Garango zu schlagen. Der "rote Schuh" steht in Ladenburg für die dortige SPD für Bürgerbeteiligung. Menschen, die ein Problem haben oder eine Verbesserung des kommunalen Geschehens anregen wollen, können ihre Ideen zu Papier bringen, um den Zettel in den roten Schuh zu werfen.

Bündig forderte die Mitglieder und Garango-Unterstützer nun aber auf, statt Anregungen ein "Schuh-Geld" für den FC Garango in den roten Schuh zu stecken. Und die Aktion war ein schöner Erfolg. Es kamen 1700 Euro zusammen, so dass alle 25 Spieler nun mit neuen Fußballschuhen ausgestattet werden können. "Die Spieler müssen ja keine roten Schuhe tragen - aber bunt darf die Auswahl schon sein", sagte Bündig bei der Übergabe der Spende an Moumini Guengane.

Der ist mittlerweile auf dem Weg in seine Heimat, um zwei Wochen Weihnachtsurlaub bei seiner Familie zu verbringen. Ganz besonders freut er sich auch auf den Besuch eines örtlichen Sportgeschäftes mit den Spielern des FC Garango, die dort ihre Fußballschuhe aussuchen werden. "Ich bin mir sicher, die Geste von den Freunden aus Ladenburg wird eine Riesenfreude auslösen", sagte Guengane.