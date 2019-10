Von Axel Sturm

Ladenburg. In diesem Jahr ist es ausgefallen, 2020 geht das dreitägige Musikfestival an der Ladenburger Neckarwiese wieder an den Start. Das teilte der erleichterte Veranstalter und Chef der Hirschberger Konzertagentur, Dennis Gissel, jetzt der RNZ mit. Bereits zum fünften Mal soll Dieter Thomas Kuhn am Samstag, 15. August 2020 in Ladenburg auf der Bühne stehen und sich von den Schlagerfans feiern lassen.

"Die Konzerte mit ihm sind Ladenburg Kult", freut sich Gissel, der rund 8000 Besucher erwartet. Er kündigte zudem die Verpflichtung einer "namhaften Popband" für den 15. August an, die "fast in trockenen Tüchern" sei. Es seien nur noch letzte Details zu klären, so Gissel. Der Veranstalter schätzt, dass er in spätestens zwei Wochen die Katze aus dem Sack lassen kann. "Ich bitte um Geduld. Wir würden den Auftritt gefährden, wenn ich schon vor der Vertragsunterzeichnung mit dem Namen in die Öffentlichkeit gehen würde", wirbt Gissel um Verständnis. Am Abschlusstag am Sonntag, 16. August 2020, soll es ein "familiengerechtes Konzert" geben. Allerdings sei auch hier noch kein Vertrag unterzeichnet worden.

Ein erneuter Ausfall hätte laut Gissel wohl das Aus für das beliebte Festival bedeutet, das 2003 mit der Veranstaltung "Klassik am Fluss" aus der Taufe gehoben worden war. Da sich solche Konzerte unter freiem Himmel wirtschaftlich nicht mehr rechneten, firmierte die Veranstaltungsreihe ab 2008 als Ladenburger Musiksommer. Seither treten Pop- und Rockgruppen, hin und wieder auch Schlagerstars, auf der Festwiese auf.

Zugkräftigster Künstler war bislang Andreas Gabalier, dessen Konzert im Sommer 2016 mehr als 16.000 Besucher anlockte. Sprich: Es waren mehr Anhänger des "Volks Rock’n’Rollers" in der Stadt, als diese Einwohner hat. Über 12.000 Gäste kamen zu den Konzerten der Fantastischen Vier, von Rosenstolz, Ich+Ich und den Söhnen Mannheims. Bei Xavier Naidoos Solokonzert waren es immerhin rund 10.000.

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz freut sich auf die Neuauflage. Ein großes Event trage zur überregionalen Bekanntheit der Stadt bei und stärke die lokale Wirtschaft. Schmutz ist sicher, dass die Stimmung auf der Festwiese 2020 wieder ausgelassen sein wird. "Vorausgesetzt, der Wettergott ist gnädig gestimmt", hofft der Rathauschef.

Auch er ist gespannt, wer der Hauptact am 15. August sein wird. Seine Lieblingsbands dürften es wohl kaum sein. Dass Metallica oder Guns’N’Roses in Ladenburg gastieren, ist wohl nicht zu erwarten.

Info: Karten für das Konzert von Dieter Thomas Kuhn gibt es ab sofort in allen RNZ-Geschäftsstellen.