Von Silke Beckmann

Ladenburg. Juli Rosa Döhring, kreative Siebtklässlerin aus Ladenburg, gehört zu den neun Gewinnern des Schülermedienpreises 2021 der Landesinitiative Kindermedienland Baden-Württemberg. Wie deren Geschäftsstellenleiterin Anita Ehrlich der 13-Jährigen verriet, hatte die sechsköpfige Fachjury den mit 500 Euro dotierten Sonderpreis "Beste kreative Umsetzung" "extra für dich erfunden". Juli erhielt ihn für ihren Beitrag "Anders", einen selbst erstellten Stop-Motion-Film über ein Mädchen, das sich nicht anpassen möchte und schon mal gegen den Strom schwimmt.

Aufgrund der aktuellen Situation konnte die Preisverleihung nicht wie gewohnt im Rahmen einer großen, festlichen Veranstaltung im Neuen Schloss in Stuttgart stattfinden, stattdessen besuchen Ehrlich und ihr Team die Preisträger jeweils zu Hause. Mitgebracht hatten sie auch eine Videobotschaft des Schirmherrn Winfried Kretschmann. Der Ministerpräsident gratulierte darin allen Gewinnern zur "großartigen Leistung, auf die ihr stolz sein könnt". In den letzten Monaten habe man eindrücklich erfahren, welche Bedeutung Medien haben, denn sie informierten nicht nur, sondern ermöglichten auch, "im virtuellen Raum zusammenzukommen, wenn Gebäude geschlossen sind".

Kindermedienland setze sich dafür ein, die Medienkompetenz zu stärken, erläuterte die Geschäftsführerin: "Wenn man selbst mit Medien arbeitet und damit umgehen kann, ist das eine große Leistung." 74 Beiträge sind in diesem Jahr eingereicht worden, vom Dokumentarfilm bis zur Online-Zeitung. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich einen Preis bekomme", strahlte Juli, "ich freu mich voll." Zumal auch in zwei Altersklassen bewertet wurde, und Juli hatte kurz vor Einreichung ihren 13. Geburtstag gefeiert, musste sich also mit bis zu 18-Jährigen messen.

Begonnen hat sie ihr Projekt bereits im Herbst letzten Jahres: "Mir war langweilig im Lockdown", und da kam die Wettbewerbs-Ausschreibung gerade recht. Dazu angeregt hatte Julis Vater Rainer Döhring, der zum Leitungsduo des Mannheimer Jugendkulturzentrums Forum gehört, bei dem in städtischer Kooperation unter anderem das vom Kindermedienland unterstützte Projekt "Girls go Movie" läuft, an dem Juli sich bereits erfolgreich beteiligt und somit schon Film-Vorerfahrung hatte. Damit war die Genre-Entscheidung schnell gefallen.

Erster Schritt war die Entwicklung eines Storyboards, also die Konzept-Erstellung: "Es geht um ein Mädchen, das anders ist. Dabei geht es eher um Kleinigkeiten: Sie hat zum Beispiel einen gelben Regenschirm, alle anderen einen schwarzen." Eine Idee, aus dem eigenen Leben gegriffen, Stichwort Schwimmbad: "Alle machen Selfies oder sind mit ,Insta’ beschäftigt, ich hab einfach Spaß."

Zur "ziemlich langen Vorbereitung" gehörte die gedankliche Entwicklung von Szenen, das Zeichnen von Motiven, der Aufbau eines kleinen Aufnahmestudios auf dem Schreibtisch, samt Stativ und Ausleuchtung mit im Haushalt zusammengesuchten Lampen. "Ich hab alles mit dem iPad gemacht", erzählt Juli, am meisten Spaß habe das Foto-Schießen mit jeweils ganz minimaler Szenen-Veränderung gemacht – wie viele Shots genau für den knapp über zwei Minuten langen Film erforderlich waren, kann sie aus dem Stegreif gar nicht mehr beziffern: "Etliche." Die begleitenden Geräusche stammen nur zu einem kleinen Teil aus der App, die meisten hat sie in ihrem Umfeld selbst aufgenommen, sei es Papierrascheln oder musikalische Sequenzen.

Das nächste Projekt hat Juli, die sich grundsätzlich gern kreativ betätigt, besonders in puncto Malen und Basteln, aber auch in Musik und Tanz und sogar beim Tortenbacken, bereits im Visier: ein weiterer Film, den sie gemeinsam mit Freundinnen drehen möchte.

Und das Preisgeld? Ein Teil soll in Deko fürs neue Zimmer investiert werden, der Rest wird zielgerichtet gespart: für die Europa-Reise, die der Gymnasiastin schon jetzt für die Zeit nach dem Abi vorschwebt.