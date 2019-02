Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Rock-Fans haben in diesem Jahr in der Metropolregion die Qual der Wahl: Beinahe könnte man meinen, sämtliche Stars der Szene würden sich ein Stelldichein geben vor unserer Haustür. Es sind große Namen, die 2019 in der Region auftreten - in einem Ausmaß wie kaum zuvor. Aber auch kleinere Bands und Solo-Künstler kommen zu fast zahllosen Live-Konzerten - und machen die Gegend zwischen Odenwald und Pfälzerwald zur Rock- und Pop-Region.

Die größten Events finden einmal mehr in Hockenheim und in Mannheim statt. Superstar Ed Sheeran tritt am Hockenheimring gleich zweimal auf: am 22. und 23. Juni. Die Heavy Metal-Superstars Metallica, die erst vor einem Jahr in der SAP- Arena begeisterten, kommen am 25. August zum Open Air auf das Maimarktgelände. Im Folgenden führen wir eine Auswahl der wichtigsten Live-Konzerte sowie Festivals aus dem Bereich Rock und Pop in der Metropolregion auf - wobei es noch zahlreiche weitere Gigs gibt, auch im Club- und Konzerttheater-Bereich.

Februar. Am 17. ist mit Prime Circle Südafrikas Rock-Band Nummer eins im Rex in Bensheim zu Gast. Carl Palmer, Mitglied der ehemaligen Supergruppe merson, Lake & Palmer, kommt am 28. nach Mannheim in den "7-er Club".

März. Die Rodgau Monotones sind am 1. März im Rex in Bensheim. Am 16. ist Konstantin Wecker in der Stadthalle Weinheim. Wolfgang Ambros spielt am 18. im Capitol Mannheim. Die Australian Pink Floyd Show ist am 19. in der SAP-Arena zu erleben - an gleicher Stelle tritt am 28. Herbert Grönemeyer auf.

April. Eros Ramazzotti ist am 13. in der SAP Arena.

Große Stars, fröhliche Festivals: In der Musikregion kommt dieses Jahr jeder auf seine Kosten - sei im Weinheimer Schlosspark (l.), beim Mannheimer Zelt-Festival mit Namika oder in der SAP-Arena, wo sich Eric Clapton die Ehre gibt. Fotos: Kreutzer/Gerold/dpa

Mai. In der SAP Arena gibt es im Wonnemonat jede Menge spektakuläre Konzerte. So etwa das "Piligrim Rock Festival" mit russischen Bands am 4. Mai. Am 9. gastiert dort Rod Steward; am 19. die Elektronic Pop-Gruppe Schiller; am 22. Lenny Kravitz; am 24. DJ Bobo; am 25. die Backstreet Boys und am 27. David Garrett. Im Mannheimer Capitol geben sich am 16. Mai die Sechzigerjahre-Helden Sweet die Ehre; am gleichen Tag sind Naturally 7 in Mosbach zu Gast. Ex-Bap-Gitarrist "Major" Heuser kommt am 18. mit seiner Band ins Bensheimer Rex. Die Soul-Legenden Temptations spielen am 24. im Mannheimer Capitol. Nena eröffnet am 29. Mai das in diesem Jahr zum vierten Mal stattfindende Zeltfestival auf dem Maimarktgelände; am darauf folgenden Tag tritt dort Andreas Bourani auf.

Juni. Die Uralt-Rocker von Status Quo spielen am 5. Juni beim Maimarkt-Zeltfestival, gefolgt von Namika & Joris am 7., Powerwolf am 18., Cypress Hill am 19. und den australischen Rockern Midnight Oil am 21. Bereits zum neunten Mal und ebenfalls auf dem Maimarktgelände findet das Maifeld Derby statt: Vom 14. bis zum 16. Juni unter anderem mit The Streets, Von wegen Lisbeth, Parcels und Tocotronic. Einer der Größten gastiert am 8. Juni in der SAP-Arena: Eric Clapton, nach wie vor als einer der besten Gitarristen der Welt.

Juli. Mit Udo Lindenberg gibt der wohl bekannteste und erfolgreichste deutsche Rockmusiker am 2. und 3. Juli gleich zwei Konzerte in der SAP Arena. Am 6. ist an gleicher Stelle Dire Straits-Gründer Mark Knopfler zu Gast. Vom 26. bis zum 28. Juli gibt es wieder das Weinheimer Schlosspark-Festival im wunderschönen Ambiente im Herzen der Zweiburgenstadt. Dabei sind dann unter anderem Revolverheld (26.), Dieter Thomas Kuhn (27.) und Max Giesinger (28.). Im nicht minder reizvollen Schwetzinger Schlossgarten wird am 31. Juli die Reihe "Musik im Park" von Pur eröffnet.

August. Mit zwei Konzerten wird im August "Musik im Park" fortgesetzt: Am 2. tritt Michael Patrick Kelly im Schlossgarten auf; am 4. August ist dort die französische Sängerin Zaz zu sehen und zu hören. Vom 1. bis zum 4. gibt es eine Neuauflage des "Sound of the Forest"-Festivals am schönen Marbacher Stausee im Odenwald; dort treten dann unter anderem Wallis Bird, Joris, die Leoniden und die Irie Clouds auf. Das längst traditionelle Festival "Finki", das seit 1977 im kleinen Odenwalddorf Finkenbach stattfindet, geht dort in diesem Jahr am 9. und 10. August über die Bühne. Mit dabei sind unter anderem Arthur Brown, Hundred Seventy Split, Rob Tognoni und natürlich wie immer Guru Guru. Bereits zum achten Mal gibt es in diesem Jahr das "Rex Open Air" vor dem Kloster am Festplatz in Bensheim. Vom 15. bis zum 17. August treten dort Gregor Meyle (15.) die Bee Gees-Tribute-Band "Night fever" (16.) und die Rammstein-Tribute-Band "Völkerball" (17.) auf. Eine Premiere gibt es am 16. August auf der Seebühne des Mannheimer Luisenparks, wo das neue Aretha Franklin-Musical "Respect" aufgeführt wird.

September. Schock-Rocker Alice Cooper gibt sich am 11. September in der SAP- Arena die Ehre. Etwas andere Klänge gibt es beim Auftritt von Götz Alsmann am 28. im Parktheater Bensheim.

Oktober. Zwei ganz Große ihres Genres sind im Oktober in der SAP-Arena zu Gast: am 11. Superstar Cher; am 17. die Band Seeed. Zuvor ist bereits am 4. Oktober Konstantin Wecker im Pfalzbau in Ludwigshafen; an gleicher Stelle tritt am 11. Max Raabe mit seinem Palastorchester auf. Auf den Spuren von Pink Floyd wandeln am 25. Mark Gillespie’s Kings of Floyd in der Weinheimer Stadthalle.

November. Große Namen stehen auch im November auf dem Programmzettel der SAP-Arena: am 5. Sarah Connor, am 8. Michael Bublé, am 12. die Gruppe a-ha; am 23. die Kelly Family. Am 29. findet dort die alljährliche "Night of the Proms" statt. Zwei deutsche Rocker der unterschiedlichen Art kommen im November in den Mannheimer Rosengarten: Am 3. Peter Kraus auf der Jubiläumstour anlässlich seines 80. Geburtstags und am 8. Rattles-Mitbegründer Achim Reichel. Am 19. November gastiert Lisa Stansfield im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen.

Dezember. Mannheims erfolgreichster Musik-Star, Xavier Naidoo, hat am 11. Dezember in der SAP-Arena ein Heimspiel. Bereits am 6. ist mit Hermann van Veen im Mannheimer Rosengarten einer der größten holländischen Stars zu hören.

Bei einer so großen Auswahl ist für jeden Musikfan etwas dabei, um für ein paar Stunden abzuschalten und Spaß zu haben. Für uns ist das definitiv eine gute Nachricht.

