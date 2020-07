Rhein-Neckar. (sha/zg) Der Klimaschutz wird im Rhein-Neckar-Kreis weiter eine hohe Priorität einnehmen. So schlagen die Kreistags-Fraktionen von CDU und SPD vor, bei der Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts Rhein-Neckar, das die Ziele und Aufgaben im Klimaschutz für die nächsten Jahre beschreiben wird, vor allem "unsere Kreisgemeinden mehr als bisher mitzunehmen und zu unterstützen". Der Kreis selbst habe in seinen Liegenschaften "enorm viel Positives" erreicht, so die Fraktionsvorsitzenden Bruno Sauerzapf (CDU) und Ralf Göck (SPD) unisono, die beide die Klimaschutzmaßnahmen des Rhein-Neckar-Kreises seit 2010 unterstützen.

"Das Voneinander-Lernen soll verstärkt und so Synergieeffekte erreicht werden", sagt der umweltpolitische Sprecher der CDU, Michael Till. Für sein Pendant bei der SPD, Brigitta Martens-Aly, ist es wichtig, "dass wir für die Ausrichtung der Fortschreibung zusammentragen, welche Klimaschutzziele sich unsere Städte und Gemeinden gesetzt haben. Darauf aufbauend können Kreis und Gemeinden ein gemeinsames Ziel erarbeiten, bis wann wie viel CO2 eingespart werden soll".

Die Fraktionen möchten weiter wissen, mit welchen wesentlichen Maßnahmen die Gemeinden im Kreis bisher ihre Ziele verfolgen. Aus dieser Übersicht könnte eine Liste von zehn besonders empfehlenswerten Maßnahmen entstehen, an denen sich auch bisher weniger aktive Kommunen orientieren können. Dabei soll auch die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen bewertet werden.

Interessant, heißt es in der Mitteilung der Parteien weiter, sei auch, welche Gemeinden Klimaschutzmanager eingestellt haben. Diese könnten sich untereinander abstimmen und womöglich manches durch "Arbeitsteilung" erreichen. Kommunen ohne Ansprechperson für den Klimaschutz sollten mit Know-how unterstützt werden, am besten über Bürgermeister-Kontakte, bei denen beispielsweise auch die vielfältigen Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene erläutert werden, schlagen Christ- und Sozialdemokraten vor.

Als weitere Idee für das neu aufzulegende Klimaschutzkonzept nennen CDU und SPD eine "witzige, konkrete, Aufbruchstimmung erzeugende Klimaschutz-Kampagne". Teil dieser Kampagne wäre auch die dringend erforderliche Motivation zu Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien im privaten und gewerblichen Bereich. Auch die Förderung des EEA-Prozesses (European Energy Award) anstatt oder ergänzend zu noch fehlenden Klimaschutzkonzepten im Rhein-Neckar-Kreis könnte initiiert werden.

Dabei könnte man durch Vernetzung auf vorhandenen Konzepten aufbauen, sei es im Kreis selbst oder in Baden-Württemberg. Die Beteiligten im Umweltausschuss des Kreistages und die Geschäftsstelle Klimaschutz könnten gelungene Beispiele von Klimaschutzmaßnahmen im Rhein-Neckar-Kreis oder darüber hinaus besuchen, um vor Ort ganz praktisch voneinander zu lernen, regen die Parteien weiter an.

In das Blickfeld der Fraktionen rücken auch die Schornsteinfeger. Sie sollen motiviert werden, bei ihren Empfehlungen den Beitrag zum Klimaschutz noch stärker zu gewichten und zu vertreten. Dazu könnte beispielsweise gehören, die Solarthermie stärker ins Spiel zu bringen, die es erlaubt, dass im Sommer die Brenner – unabhängig vom verwendeten Brennstoff – abgeschaltet werden können. Motivation für den Klimaschutz könne durch den Aufbau einer Wertschätzungskultur gelingen, etwa indem besonders aktive Energiesparer unter Gewerbebetrieben, unter Kommunen und Privatpersonen auf Kreisebene in einer jährlichen Veranstaltung als Klima-Helden, Klima-Schulen, Klima-Kommunen oder Klima-Betriebe ausgezeichnet werden.