Von Harald Berlinghof

St. Leon-Rot.Werder Bremen trägt das Grün bereits im Vereinsemblem. Das ist bei der "blauen" TSG 1899 Hoffenheim nicht so, dennoch engagieren sich der Verein und sein Mäzen Dietmar Hopp als Mit-Initiatoren in der bundesweiten, ökologisch motivierten Initiative "Sports for Future". Innerhalb der Initiative wird gegenwärtig primär die Öko-Kampagne "Sports 4 Trees" vorangetrieben, in der einzelne Sportler, Sportvereine oder auch Sportverbände Kompensations-Pflanzungen von Bäumen unterstützen und auch finanzielle Beiträge dazu leisten.

Eine dieser engagierten Sportlerinnen ist die Hockey-Nationalspielerin Nike Lorenz vom Mannheimer HC, die mit Gleichgesinnten Geld gesammelt hat für einen "Hockeywald" in Südafrika, wo bereits über 800 Bäume gepflanzt wurden. Am Montag wurde eine Kooperation bekannt gegeben zwischen der Initiative "Sports for Future" und der "Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima", die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufen wurde. Diese Kooperation wurde in einer digitalen Pressekonferenz vorgestellt. "Sports for Future" bringt 22 Millionen potenzielle Unterstützer mit, die in den Initiatorvereinen und -verbänden Mitglied sind.

In Kenia wird ein Aufforstungsprojekt mitfinanziert, im Kongo werden Frauenrechte gestärkt, im Senegal Mangrovenpflanzungen unterstützt. Der gegenwärtig noch auf Afrika fokussierte Handlungsraum soll den Blick auch bei uns dafür schärfen, "dass wir alle in einem Boot sitzen", so der Vorsitzende des Vereins "Sports for Future", Stefan Wagner, der als externer Berater die TSG 1899 Hoffenheim in Nachhaltigkeitsfragen unterstützt.

Die Allianz für Entwicklung und Klima verfolgt seit Herbst 2018 das Ziel, Entwicklungszusammenarbeit und internationalen Klimaschutz mit dem Instrument der freiwilligen Kompensation von Treibhausgasen zu verknüpfen und für die Finanzierung zusätzliche Mittel zu mobilisieren. Die Temperaturen über Land haben sich seit der Industrialisierung bereits um 1,5 Grad Celsius erwärmt. Klimazonen verschieben sich. Weltweit nehmen Hitzerekorde, Dürren und Überschwemmungen zu. Bald erreichen wir Kipppunkte, ab denen sich der Klimawandel auch ohne weiteres menschliches Einwirken verstärken wird: Permafrostböden tauen auf und setzen weitere Treibhausgase frei. Polkappen und der Grönland-Eisschild schmelzen immer schneller ab. Ökosysteme wie der Amazonasregenwald geraten unter Druck und drohen zu kollabieren. Bei ungebremstem Klimawandel könnte der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 um mehr als einen Meter steigen. Doch die bisherigen nationalen Klimaschutzbeiträge reichen nicht aus. Derzeit befinden wir uns auf einem Pfad globaler Erwärmung von etwa drei Grad Celsius.

Der Bundesentwicklungsminister mit dem für eine Sportinitiative schönen Namen Gerd Müller (CSU) glaubt, dass der Sport viel für den Klimaschutz tun kann. "Wenn ein Karl-Heinz Rummenigge oder ein Dietmar Hopp etwas sagen, dann hat das mehr Gewicht als wenn ich etwas sage", meinte er.

Hopp betonte, dass der Fußball Verantwortung übernehmen müsse, aber dass der jetzige Zeitpunkt in der Corona-Pandemie mit erheblichen finanziellen Einbußen der Vereine nicht der richtige Zeitpunkt sei, um eine Abgabe von zwei bis drei Prozent des Umsatzes zu fordern. Aber wenn Corona erst einmal überstanden sei, könnte man in die Lizenzierungsvorgaben des Deutschen Fußball Bundes (DFB) mehr Nachhaltigkeitsaspekte aufnehmen. "Da dürfen dann Absichtserklärungen nicht mehr ausreichen", sagte er.

Vereine wie Werder Bremen und der FC St. Pauli gehen bereits jetzt mit gutem Beispiel voran. Dort werden Trikots mit dem Ökosiegel "Grüner Knopf" getragen, das auf eine nachhaltige und menschenwürdige Herstellung verweist. Die TSG 1899 Hoffenheim geht da einen anderen Weg und hat ihre Heimtrikots zu fast 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff herstellen lassen. Außerdem hat man die Kleidermarke Umoja im Fanshop, die in Uganda unter fairen Bedingungen hergestellt wird.

Und der Bundesminister hat noch eine Vision: Dass die Jungs von Jogi Löw bei der nächsten Europameisterschaft in Trikots mit dem "Grünen Knopf" auflaufen. Und damit gewinnen, natürlich.