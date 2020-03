Verden. (RNZ/car) Das Unternehmen "Mars Food Deutschland" ruft vorsorglich 348 Packungen folgenden Produkts zurück: Uncle Ben's Langkornreis im Kochbeutel, "Perfekt in 10 Minuten" in der Variante 1 kg. Darin könnten sich kleine Metallsplitter befinden. Weitere Produkte seien nicht betroffen, teilte Mars Foods mit.

Das betroffene Produkt war ab dem 22. Februar im Handel. Man erkennt es am Mindesthaltbarkeitsdatums (13.08.2022) und dem EAN-Codes (5410673854001) auf der Unterseite der Verpackung. Foto: zg

Die möglicherweise betroffenen Packungen waren nur in einer geringen Anzahl an Edeka-Märkten in Baden-Württemberg erhältlich. Das Unternehmen kann die entsprechenden Packungen exakt eingrenzen: Sie waren ab dem 22. Februar im Handel erhältlich und können Anhand des Mindesthaltbarkeitsdatums (13.08.2022) und des EAN-Codes (5410673854001) auf der Unterseite der Verpackung identifiziert werden.

Weitere Produkte sowie Produkte, die vor dem 22. Februar 2020 gekauft wurden, seien nicht betroffen, so Mars Food. Das Unternehmen bittet Verbraucher, die entsprechenden Produkte nicht zu verzehren und sich unter 04231/94320 an den Kundenservice zu wenden.