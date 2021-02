Von Rolf Kienle

Plankstadt. Eine gute Nase ist nötig und das Gespür für die richtige Viskosität und Textur: Seife darf nicht zu trocken und nicht zu fest sein; sie braucht die richtige Festigkeit. Ja, und der Duft muss stimmen. Sagt Jan Heipcke, der jeden Tag gern zur Arbeit geht, weil er die Düfte in seiner "Seifensiederei" mag. Den Begriff gibt es schon lange nicht mehr, auch der Beruf des Seidensieders ist längst nicht mehr existent, aber die 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seifenmanufaktur in Plankstadt machen genau dies: Seife aus Ölen und Lauge herstellen.

Klar-Seifen ist Deutschlands ältester Seifenhersteller, 1840 in der Hauptstraße in Heidelberg gegründet. Vom Gewerbegebiet in Rohrbach-Süd, wohin man irgendwann wechselte, zog Klar-Seifen mit seiner Produktion vor einem Jahr nach Plankstadt um. Jan Heipcke, der eher per Zufall zur Familie Klar stieß, hat das kleine Unternehmen übernommen und mit einer ganzen Menge Innovationen weiter geführt.

Was in den schweren Säcken angeliefert wird, ist auf den ersten Blick kaum zu identifizieren. Eine weißliche Masse aus sogenannten Seifennudeln, die mit ein bisschen Fantasie auch als Pasta durchgehen könnten, aber letztlich doch nur Olivenöl und Lauge sind. "Unser Grundstoff Olivenöl kommt aus Griechenland", erklärt Jan Heipcke. Die Seifennudeln durchlaufen jetzt mehrfach den Mischer oder Kneter, bis die gewünschte homogene Masse, ein Teig, entsteht. Die Maschine übernimmt den Hauptteil der Arbeit, wenngleich Handarbeit ein ganz wesentlicher Aspekt bei der Seifenherstellung ist.

Heipcke geht es um ständige Qualitätskontrolle. Die Mitarbeiter nehmen das Ergebnis des Knetens und Pressens in die Hand und prüfen die Festigkeit. Sie brechen den kurzen Seifenstrang, der gerade die Maschine verlässt, und wissen aufgrund ihrer Erfahrung, ob die Seife eventuell zu trocken oder noch zu feucht geraten ist. Dann muss das Stück wieder zurück in den maschinellen Kreislauf.

Die Rezepte ihrer Seifen sind teilweise über einhundert Jahre alt. Wenn sich etwas ändert, dann sind es eher die Zutaten. "Wir haben uns vom Palmöl verabschiedet", sagt Jan Heipcke. Palmölanbau ist nicht mehr mit den Grundsätzen des Unternehmens vereinbar.

Ein paar Reste sind derzeit noch im Verkauf, aber verarbeitet wird es nicht mehr. Man setzt auf Naturprodukte, auch wenn es die Seife teurer macht: Ein Liter Rosenöl kostet 6000 Euro. Es geht aber auch preiswerter, und manche Zutaten haben keine langen Wege hinter sich.

Die Ringelblume kommt ebenso aus deutschen Anbaugebieten wie der Ginseng. Und der Spätburgunder vom Heidelberger Weingut Clauer. Richtig gelesen: Seife mit Rotwein. Wenn Kernseife hergestellt wird, ist die Produktionsstätte geruchsneutral. Aber in den Lagerräumen, wo die Seifen ein bis zwei Wochen lagern, riecht es verführerisch nach Lavendel, Rosmarin und Lemongras. Kernseife hat Heipcke zu Beginn der Corona-Pandemie in riesigen Stückzahlen hergestellt und verschenkt.

Jan Heipcke in seiner modernen „Seifensiederei“. Foto: Lenhardt

Das Händewaschen war zum probaten Mittel gegen Ansteckung ausgerufen worden, was den Seifenkonsum bis auf das Vierfache ansteigen ließ. Rund 250.000 Stücke Seife verließen das gerade in Betrieb genommene Werk am Ochsenhorn in Plankstadt. Einzige Herausforderung: Die Seifenstücke, jeweils drei, sollten von der Form her in ein Kuvert passen, das in den Briefkasten gesteckt werden kann.

DRK, THW, Malteser und andere erhielten ebenfalls Klar-Kernseifen. Heipcke beließ es nicht dabei. Er stellte auf eigene Kosten Seife für die Flüchtlinge im damals größten europäischen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos her. Jan Heipcke hatte sich damals über jene Geschäftemacher geärgert, die mit der Angst der Leute Geld verdienten – und verschenkte seine Seifen lieber. Er hatte gottlob Zulieferer, die ihm einen guten Preis bei ihren Produkten machten.

Ein bis zwei Millionen Stück Seife stellt Klar jedes Jahr her. In den großen Drogeriemärkten und Geschäften wird man sie aber vergeblich suchen. Heipcke zieht kleine Geschäfte vor. Die Seifen sind zudem plastikfrei verpackt; die neue Manufaktur in Plankstadt wurde mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet, die fast die gesamte Produktion versorgt.

Fünfzig Prozent der Seifen gehen zwar über den Online-Handel (www.seife.de) an Mann und Frau. Im letzten Jahr hat Klar dennoch wieder ein Geschäft in der Heidelberger Hauptstraße eröffnet, nicht weit von der Gründungsstätte von 1840.