Von Volker Knab

Schwetzingen. Das Klärwerk des Zweckverbands Bezirk Schwetzingen wird fortlaufend modernisiert. Zuletzt nahm man sich das Rechengebäude samt Rechenanlage vor und erstellte eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung der vierten Reinigungsstufe. Die jüngste Baustelle ist seit vergangenem Jahr nun die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik zur Schlammbehandlung.

Normalerweise gehen diese Arbeiten abseits der Öffentlichkeit vonstatten. Im Namen des Zweckverbands Bezirk Schwetzingen stellten deshalb Bürgermeister Matthias Steffan sowie Betriebsleiter Thomas Grabbe und sein Stellvertreter Ralf Weber die einzelnen Maßnahmen bei einem Rundgang im Verbandsklärwerk zwischen Brühl und Ketsch vor. Neben Schwetzingen gehören auch Brühl, Ketsch, Oftersheim und Plankstadt dem Zweckverband an.

Zuletzt hielt die dringend notwendige Dachsanierung die Werksleitung auf Trab. Der Schaden wurde Ende 2017 bemerkt und vorläufig ausgebessert. Monatelang waren die Arbeiten deutschlandweit ausgeschrieben gewesen, bis man im Dezember schließlich einen Fachbetrieb für die Reparatur des 1976 errichteten Dachs fand. "Aber wir haben geschwitzt. So was habe ich noch nicht erlebt, die Unternehmen sind mehr als ausgebucht", schilderte Grabbe. Die Spezialkonstruktion aus Metall schlug mit rund 400.000 Euro zu Buche. "Dafür soll das neue Dach auch erheblich länger halten", sagte Grabbe. Und zwar mehr als 50 Jahre.

Das Klärwerk des Zweckverbands Schwetzingen liegt zwischen Brühl und Ketsch. Dem Verband gehören neben den beiden Gemeinden auch Oftersheim und Plankstadt an. Foto: Lenhardt

Für den laufenden Betrieb des Klärwerks steht jeweils eine halbe Million Euro zur Verfügung. Für die derzeitigen Sanierungsarbeiten im Bereich der Schlammbehandlung muss der Zweckverband jedoch ganze 2,2 Millionen Euro investieren. 2018 lief das Bauprojekt an, das Ende ist für 2020 geplant. "Der Probebetrieb soll Ende des Jahres anlaufen", konkretisierte Weber den Zeitplan. Für die 46 Mitarbeiter des Klärwerks ist es eine besondere Herausforderung, den Betrieb während der Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Laufen zu halten. "Wir versuchen, die Umschließzeit von den alten auf die neuen Maschinen so gering wie möglich zu halten", betonte Grabbe. Bei der Besichtigung zeigten die Betriebsleiter, wie im Nebenraum der noch laufenden, alten Anlage schon die neuen Maschinen- und Elektrik-Komponenten aufgebaut werden.

Ein großer Schritt für den Zweckverband war auch der Neubau des Blockheizkraftwerks in den Jahren 2013 bis 2016. Ein Jahr später ging das neue Kraftwerk dann in Betrieb. Dank ihm kann das Klärwerk inzwischen bis zu 45 Prozent seines Energiebedarfs aus der eigenen Stromerzeugung decken. Als eigener Stromversorger hat der Zweckverband nun auch die Möglichkeit, seinen Fuhrpark entsprechend umzustellen. In einem ersten Schritt wurde für rund 1000 Euro eine eigene Ladesäule auf dem Betriebsgelände installiert und ein Hybrid-Fahrzeug für 35.000 Euro angeschafft. Für kleinere Fahrten wird die Batterie mit dem selbst produziertem Strom geladen.

Durch den Gärungsprozess in den Faultürmen des Klärwerks entstehe sogenanntes Faulgas mit Erdgasqualität, erklärte Grabbe. Das Gas wird anschließend im Blockheizkraftwerk in Energie umgewandelt. Vor dem Bau des Kraftwerks mussten die Faultürme jedoch saniert werden. Dafür waren Industrietaucher im Einsatz, die in das 37 Grad warme Schlammwasser steigen mussten - geschützt durch entsprechende Kleidung und eine Atemschutzmaske. Die Taucher absolvierten mehrere Tauchgänge mit einer Dauer von je 15 Minuten - in völliger Dunkelheit hinab. Man merkte Grabbe und Weber an, dass sie dieser Vorstellung ein leichtes Gruseln befiel. Die Hochachtung der Betriebsleitung haben die Taucher auf jeden Fall sicher.