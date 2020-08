In Mannheim leben fast 20 Prozent der unter 18-Jährigen in einem Hartz-IV-Haushalt. Symbolbild: dpa

Von Andrea Döring

Mannheim/Ludwigshafen. Johann saß im Juni auf der Treppe einer Kirche im Sonnenschein und versuchte mühsam, auf dem Handy Hausaufgaben zu machen. Einen PC besitzt der Zehnjährige nicht – wie viele andere Kinder in den Brennpunkt-Vierteln Ludwigshafens und Mannheims. Die Corona-Krise hat die Kinderarmut verschärft und damit auch Bildungschancen armer Kinder weiter verschlechtert. Das geht aus einer Analyse der Bertelsmann-Stiftung, die Ende Juli erschienen ist, hervor.

In Mannheim leben fast 20 Prozent der unter 18-Jährigen in einem Hartz-IV-Haushalt. In Ludwigshafen sind es etwa 24 Prozent. Die Städte liegen weit über dem Landesdurchschnitt der beiden Bundesländer. Rund acht Prozent sind es im Landesdurchschnitt Baden-Württembergs, etwa zwölf Prozent in Rheinland-Pfalz. Johann ist noch nicht einmal mitgezählt. Seine Mutter ist alleinerziehend. Mit dem Mindestlohn, den sie als Friseurin bekommt, kann sie einen PC nur sehr schwer finanzieren. Doch bis zum nächsten Schuljahr bekommt Johann Hilfe.

Puppenwagen und Puzzles, Wiegen und Autositze, T-Shirts, Hosen und Kleidchen warten liebevoll präsentiert auf Käufer. Gleich neben der Lutherkirche in der Neckarstadt-West versorgt Andrea Reichert hauptamtlich mit voller Stelle mit rund 20 Ehrenamtlichen im Kinderkaufhaus der Diakonie Mannheim Kinder und ihre Eltern mit allem, was so gebraucht wird. PCs werden nicht oft gespendet. Doch ein Informatik-Fachmann hat die Corona-Not der armen Kinder erkannt, ein paar PCs fit gemacht und zur Verfügung gestellt.

Anders als sonst stellte Reichert die Geräte nicht ausgezeichnet in den Verkaufsraum, sondern sprach die Kinder und ihre Eltern an, von deren prekärer Situation sie wusste. Das Kinderkaufhaus ist nicht nur ein Kaufhaus, sondern auch Treffpunkt und ganz niedrigschwellig noch dazu eine Beratungsstelle. "Wir sind eine Schnittstelle zwischen Menschen, die etwas brauchen und Menschen, die etwas geben können", erklärt Reichert.

Ähnlich funktioniert das Mehrgenerationen-Haus der Diakonie in Ludwigshafen-Mitte. "Fliegenpilz" heißt die Kleiderkammer. Kindermittagstisch, Hausaufgabenbetreuung, aber auch ein interkultureller Frauentreff finden hier statt. Auf beiden Seiten des Rheins guckt niemand auf den Hartz-IV-Berechtigungsschein und ob die Menschen aus Mannheim oder Ludwigshafen kommen.

Die Situation alleinerziehender Frauen haben beide Einrichtungen besonders im Blick. "Die Frauen sind oft bedürftiger als Hartz-IV-Empfänger", erklärt Reichert. Das liege an der Besteuerung und den oft schlecht bezahlten Jobs der Mütter. Einen Vollzeit-Job übt Isabelles Mutter aus. Sie ist ebenfalls alleinerziehend und hat nachmittags keine Zeit für ihr kleines Mädchen. Nach der Schule geht Isabelle deshalb zu "Aufwind" im Stockwerk über dem Kinderkaufhaus. Hier bekommen sie und 24 weitere Grundschul-Kinder Mittagessen, wenn nötig, Hilfe bei den Hausaufgaben und haben viel Platz zum Spielen. Aus blauem Tonpapier bastelt sie gerade ein Puppenhaus. Bett und Schrank sind schon fertig. Stefan Semel bewundert ihr Werk. Seit sieben Jahren leitet er die Einrichtung, die auf Spendenbasis arbeitet.

Nach Schulschluss bleiben die Kinder bis 17 Uhr unter der Aufsicht von Sozialarbeitern und Erziehern, jetzt in den Ferien von 9 Uhr an. Wenn die Gruppe ins Schwimmbad geht, wird es manchmal auch später, erklärt Semel. "Schwimmen, Fahrradfahren, Selbstverteidigung, ein Musikinstrument spielen – alles, was Kinder lernen sollten, können sie hier lernen", berichtet Semel. Bald sollen – durch die Corona-Krise angeregt – auch zehn gespendete Computer für Hausaufgaben und Referate in den Räumen stehen.

Mit den Grundschulen in der Gegend ist Aufwind Semel zufolge gut vernetzt. "Am Schuljahres-Anfang rufen die Lehrerinnen bei uns an und berichten, sie hätten da zwei bis drei Kinder, die unsere Hilfe brauchen könnten", sagt Semel. Hilfe bei den Hausaufgaben braucht Johann in den Ferien natürlich nicht. Doch wenn er und die anderen Kinder vom Bauernhof zurückkommen, wohin sie mit Aufwind reisen, muss er nicht mehr mit dem Handy Hausaufgaben machen.