Ketsch. (oka) Wenn die Gemeinde Ketsch zehn Tage Kopf steht, dann ist Backfischfest. Die Volksgaudi ist in der ganzen Kurpfalz bekannt und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher auf das Festgelände im Bruch. Dort befindet sich das große Festzelt und der Festplatz mit zahlreichen Fahrgeschäften, Imbissständen, Verkaufsläden und der neu hinzugekommenen Marktmeile. "Dank der Mitwirkung der vielen fleißigen Helfer im und um den Angelsportverein ist es gelungen ein abwechslungsreiches Backfischfest zu organisieren, das dem hohen Anspruch der Ketscher und Kurpfälzer Bevölkerung gerecht werden kann", erklärt Günter Perner, der Vorsitzende des Angelsportvereins 1928 Ketsch. Bereits zum 68. mal veranstaltet der Verein das bekannte Volksfest.

Los geht es am Freitag, 2. August, um 19 Uhr mit dem Eröffnungsrundgang, an dem natürlich der Schirmherr, Bürgermeister Jürgen Kappenstein, teilnimmt. Für die passende Musik sorgen die Ketscher Hewwlguggler. Ab 20 Uhr spielt die Maxxx Partyband, und bei Einbruch der Dunkelheit findet ein feuerwerk mit musikalischer Untermalung statt. Der Fischerkönig zieht am Samstag, 3. August, um 17 Uhr mit seinen Prinzen ins Festzelt ein - begleitet vom Spielmannszug Reilingen. Die Band Radspitz spielt ab 20.15 Uhr im Festzelt. Die Formation hat beim Backfischfest auch noch zwei weitere Auftritte am Donnerstag und Samstag, 8. und 10. August.

Als besondere Attraktion hat sich am Festmontag, 5. August, der Irische Abend etabliert, der mit Guinness vom Fass, Single Malt Whiskey und Fish ’n’ Chips und natürlich mit der Band Paddy Goes to Holyhead (19 Uhr) das Flair der grünen Insel ins Festzelt zaubert. Am Dienstag, 6. August, findet der "Pink Tuesday" statt, eine bunte und schrille aber absolut sympathische Travestieschow mit Madame Bouvier, DJ Waltraud und weiteren Künstlern. Die ZAP Gang heizt am Mittwoch, 7. August, ab 19 Uhr im Festzelt ein, und am Freitag, 9. August, tritt um 20 Uhr die in der Region bestens bekannte Partyband Me and the Heat auf.

Am Mittwoch findet außerdem ab 14 Uhr der große Familientag statt. Auf dem Festplatz gibt es dann Preisermäßigungen, und um 16 Uhr startet das Kinderballonwettfliegen.

Die Festwirtsfamilie Armin Reichelt, stellt das große Zelt in der bekannten T-Form auf dem asphaltierten Festplatz auf. Neben den Backfisch-Spezialitäten der beiden Ketscher Fischbäcker Obeldobel und Ostfalk lädt Familie Reichelt zu einem kulinarischen Streifzug mit pfälzer und bayerischen Spezialitäten ein.

Der Abschlusstag am Sonntag, 11. August, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt, danach gibt es einen Frühschoppen für die ASV-Mitglieder ab 65 Jahren. Dazu spielt der Musikverein 1929 Ketsch. Das Backfischfest endet wie es begann: mit einem Feuerwerk.