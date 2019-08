Von Jennifer Reutter

Ketsch. Bunte Lichterfontänen stiegen in den Nachthimmel hinauf, und Menschen jeden Alters beobachteten gespannt, wie grüne und rote Funken in der Dunkelheit leuchteten. Das Feuerwerk am Sonntagabend markierte das Ende des diesjährigen Ketscher Backfischfests.

In Bezug auf die Besucher- und Verkaufszahlen zogen die Veranstalter eine positive Bilanz. "Es war ein überdurchschnittlich gutes Jahr", erklärte Simone Doktor vom Angelsportverein Ketsch. Das Wetter sei weder zu heiß noch zu kalt gewesen und hätte zahlreiche Besucher angelockt. Am Programm im Festzelt habe man nur wenig verändert. Lediglich zwei neue Bands kamen 2019 nach Ketsch: Die Maxxx Partyband, die das Fest eröffnete, und die Spitzbuam, die am letzten Abend auftraten.

Gerade am ersten Abend sei die Neuerung ein voller Erfolg gewesen, erzählt Doktor. Die meisten Besucher lockte aber wie in den Jahren zuvor die Band Radspitz ins Festzelt. An allen drei Konzert-Abenden kamen bis zu 3000 Gäste. Mehr neue Angebote waren unter den Schaustellern zu finden, zum Beispiel mit dem Foodtruck "Big Hungary" aus Walldorf. Dort konnten hungrige Besucher während des gesamten Fests Langos-Burger kaufen. "Für mich war es eine neue Erfahrung, über einen so langen Zeitraum auf ein und demselben Fest zu sein", erklärte Inhaber Norbert Gunn.

Da ihn einige bereits von anderen Festen in der Region kannten, bekam Gunn auf dem Backfischfest auch Besuch von Stammkunden. Anders als bei kurzen Veranstaltungen habe es in Ketsch auch Phasen gegeben, in denen nur wenige Kunden an seinem Stand vorbei kamen. "Am Wochenende war aber immer sehr viel los", berichtet der Gastronom. "Wir können uns auf jeden Fall vorstellen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein." Peter Hogendobel dagegen war mit seinem Fischstand bereits zum 40. Mal beim Backfischfest vertreten. Auch er freute sich über gute Geschäfte. "Das Wetter war in diesem Jahr einfach perfekt", erklärte Hogendobel. Sehr beliebt sei bei den meisten Gästen das Zanderfilet gewesen.

Erfreulich fiel auch die Bilanz der örtlichen Rettungskräfte aus. "Das diesjährige Fest war auffallend friedlich", sagte Ralph Hartung vom Ketscher Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Es habe weniger Probleme mit Betrunkenen gegeben. Die meisten Zwischenfälle verzeichneten die Retter an den drei Abenden, an denen die regionale Band Radspitz auftrat. Das lasse sich ganz logisch erklären, sagte Hartung. "An keinem anderen Abend waren so viele Menschen über einen so langen Zeitraum im Festzelt", berichtete er. Einige Besucher kamen bereits am Morgen, um sich gute Plätze zu sichern. Natürliche habe es aber auch immer wieder Fälle von Besuchern gegeben, die bei der Hitze nicht genug getrunken hatten und deswegen medizinisch behandelt werden mussten. Sehr positiv sei die Unterstützung der örtlichen Vereine für ihn und seine Kollegen gewesen, sagte Hartung.

Hildegard Hein besuchte das Fest mit Freundinnen. Die gebürtige Ketscherin ist seit ihrer Jugend beim Backfischfest dabei. Am Sonntagabend war sie jedoch etwas enttäuscht von der Stimmung: "Im Festzelt ist wirklich wenig los." In den vergangenen Jahren habe sie am letzten Abend eine deutlich bessere Atmosphäre erlebt.