Von Stefan Kern

Ketsch. Hansdieter Gehres vom Organisationsteam des Central Kino Ketsch reibt sich die Augen. Dass im Saal fast so viele Hunde wie Menschen sitzen und gemeinsam einen Film anschauen – das gab es dort noch nie. „Normalerweise sind Hunde im Kino sogar verboten“, betont Gehres. Aber bei diesem Film macht er eine Ausnahme. Für die Dokumentarfilmreihe „Mensch Leute“ drehte das Team um SWR-Redakteur Eberhard Reuß einen Film über die britische Hunderasse Corgi – und eine Sequenz davon spielt im Central Kino.

Die Vorab-Premiere des halbstündigen Films klappte erstaunlich gut. Sowohl Frauchen und Herrchen, als auch die Hunde waren an den richtigen Stellen still. Der Film wird am kommenden Montag im SWR-Fernsehen gezeigt. Es ist ein liebevolles Porträt rund um die Corgis und das Züchterpaar Sabine Thomas und Phil Dürr aus Speyer. Behutsam nähert sich der Film den Lieblingshunden von Queen Elisabeth II. Ein Faszinosum, dem nicht nur die englische Königin erlag.

Züchterin Sabine Thomas spricht von einer Magie, die diese Hunde unwiderstehlich mache. Gegen ihren schlauen und zugleich frechen Blick könne man sich kaum wehren. „Und sie wissen, wie sie sich Aufmerksamkeit verschaffen“, erzählt Corgi-Halterin Lena Komninos. Ihr „Mogli“ sei darin besonders gut.

Zuschauerin Elena Herdt bezeichnet ihren Hund „Mona Lisa“ als schlau und pfiffig. Zur Richtigstellung betonte Züchter Phil Dürr, dass Corgis nicht klein, sondern niedrig seien – vergleichbar mit einem tiefer gelegten Auto. Der Film zeigt den Alltag von Züchterin Sabine Thomas. Die frühere Pferdezüchterin und Reitlehrerin begann vor rund zehn Jahren mit der Corgi-Zucht.

Die Rasse kann übrigens auf eine 800-jährige Geschichte zurückblicken. Für Sabine Thomas ist die Zucht eine Herzenssache. Anders sei der Aufwand auch kaum zu erklären, gibt sie zu. Corgis seien relativ beratungsresistent und bräuchten viel Aufmerksamkeit. Aber sie seien auch sehr treu und gäben enorm viel zurück. Auf dem Hof von Sabine Thomas in Speyer dreht sich jedenfalls alles um die Hunde. In der Vermehrung ihrer vierbeinigen Schützlinge steckt eine ganze Menge Arbeit. In ganz Europa ist Thomas dafür auf der Suche nach geeigneten Tieren. Ihren Bemühungen stehen auch einige Erfolge gegenüber: Jüngst gab es auf ihrem Hof einen Wurf mit zehn Welpen. Die Aufnahmen der kleinen tapsigen Hunde sorgen bei den Zuschauern im Kino für Begeisterung.

Und so überrascht es nicht, dass die Besucher Schlange standen, um einen Film über Hunde ansehen zu können. Corgis, das wird in der Dokumentation deutlich, sind inzwischen fast so etwas wie ein Modehund. „Natürlich eine schöne Sache“, sagt Thomas. Doch leider riefe diese Entwicklung auch zunehmend dubiose Geschäftemacher auf den Plan. Die Züchterin appelliert daher, auf die Herkunft der Tiere zu achten und im Zweifelsfall auf den Kauf zu verzichten.

Der Film zeigt auch das Glück der angehenden Hundebesitzer. Aus Hamburg und Rust reiste jeweils ein Paar an, das bei Sabine Thomas einen Hund kaufte. Für manche ist der Hund sogar ein vollwertiges Familienmitglied. Eine Frau erzählte vor der Kamera, dass sie ihr Zuhause für den Hund komplett kindgerecht umgebaut hätten – mit Treppensicherung und Plastikschutz für spitze Kanten.

Info: Der Dokumentarfilm aus der Reihe „Mensch Leute“ über die Corgi-Züchterin Sabine Thomas aus Speyer wird am kommenden Montag, 18. November, um 18.15 Uhr im SWR-Fernsehen gezeigt.