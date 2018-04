Von Anne Becker

Ketsch. Es sind nur wenige Meter, doch die haben es in sich. Wer in Ketsch von der Schwetzinger- in die Parkstraße abbiegt, ist konfrontiert mit einem wahrhaft intensiven Verkehrsszenario. Anwohner leben hier, verlassen ihr Gelände, parken aus. Ein Kindergarten verfügt hier ebenfalls über Parkflächen. Die Kinder sind mit ihren Eltern unterwegs oder wollen gar die Straße hin zum "alla hopp!"-Gelände überqueren.

Besucher dieser Anlage versuchen auch den letzten Quadratzentimeter Fläche als Parkraum zu nutzen. Und schließlich gibt es noch die Bewohner des "Avendi"-Seniorenheimes. Auch sie würden gerne mal von dem einen zum anderen Bordstein wechseln. Schier unmöglich, so die These. Und genau darum gab es von Seiten des Heimbeirats schon vor einigen Monaten eine Unterschriftenaktion, die sich an die Gemeindeverwaltung richtete.

Jetzt besuchten Bürgermeister Jürgen Kappenstein, Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer und Holger Daumann, Sachgebietsleiter beim Ordnungsamt, das Heim. Ihr Ziel war es, gemeinsam zu verdeutlichen, dass die Verwaltung bereits alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, in diesem Teilbereich der Parkstraße für eine sichere Fußgängerquerung zu sorgen.

Stephanie Weiske vom Heimbeirat und Jens Reinemuth, Leiter der Einrichtung, freuten sich über die Anwesenheit der Gemeindevertreter, befanden es aber als nicht ausreichend, dass der aktuelle Zustand nicht verbessert wird. Noch immer seien hier zu viele Autos unterwegs, und nicht wenige von ihnen zu schnell.

"Wir wissen, dass Sie sich eine Spielstraße oder einen Fußgängerüberweg gewünscht haben", so Bürgermeister Jürgen Kappenstein: "Aber in einer 30er-Zone gibt es in der Regel keine Zebrastreifen." Das eine schließe das andere aus. Auch weitere Hinweisschilder seien nicht möglich. Daher habe man jetzt auf zwei Figuren gesetzt, die man andernorts bereits gesehen habe. Die rund 60 Zentimeter hohen "Oma"-Figuren mit Rollator sind bunt gemalt und stehen zu Beginn und am Ende des Teilstückes der Parkstraße. In Sachen Geschwindigkeit konnte Ulrich Knörzer beruhigen: "Das ist ein subjektives Gefühl, denn die Auswertungen unserer Messanlagen haben ergeben, dass in der Regel die Geschwindigkeit nicht übertreten wird." Auch das Fahrzeugaufkommen könne man mit der Anlage auswerten. Das werde die Verwaltung in Zukunft "im Auge behalten", wie Ulrich Knörzer betonte. Die Rücksichtnahme der Autofahrer könne man natürlich nochmals anmahnen, doch "Rücksichtslosigkeit ist ein gesellschaftliches, kein Ketscher Phänomen", so die Verwaltungsvertreter.