Von Marion Gottlob

Ketsch. Valerie Berhalter war 15 Jahre Lehrerin und ist Mutter von vier Kindern im Alter von drei, sechs, 15 und 26 Jahren in einer Patchwork-Familie. Im Trubel des Familien-Alltags nimmt sie sich fast jeden Morgen um 5 Uhr eine Auszeit für sich. In diesen frühen Stunden hat sie auch über Fragen von anderen Müttern nachgedacht. Wieder und wieder baten Mütter um Rat, wie sie ihre Kinder auf die Einschulung vorbereiten können.

Valerie Berhalter teilt ihre Impulse von "Schulstart mit Herz" kostenlos auf Instagram, Facebook, ihrem Podcast sowie Blog für "Supermamas mit Superkräften": "Es gibt viele Tipps, wie Eltern, Mamas wie Papas, ihren Kindern bei dem Start in die Schule helfen können", sagt sie. Für ihre Ratschläge schöpft Valerie Berhalter aus ihren eigenen Erfahrungen als Schülerin, Lehrerin und Mutter.

"Ich habe manchmal Fehler oder schlechte Erfahrungen gemacht und lerne nun mit meinen Kindern immer noch dazu", betont sie. Wichtig ist ihr, Kindern so viel wie nötig zu helfen – und gleichzeitig den jungen Menschen so viel wie möglich ihre Selbstständigkeit zu lassen. Für ihr Konzept konzentriert sie sich auf sechs Bereiche, in denen Mamas (und Papas) manchmal ins pädagogische Schleudern kommen.

Da geht es um Ordnung: Ein Kind kann beispielsweise schon vor dem Eintritt in die Schule lernen, wie es seinen Schulranzen ein- und auspackt. Berhalter: "Wenn Mütter für ihre Kinder den Ranzen packen, dann suchen diese Kinder oft in der Schule viele Minuten nach ihrem Heft, während die anderen Kinder schon mit dem Schreiben begonnen haben." Genauso kann man mit dem Kind üben, wie man ein Mäppchen öffnet und mit Stiften füllt. Berhalter macht Mut: "Spielerisch lernen, bis es flutscht."

Eltern können mit ihren Kindern Routinen erlernen: Man erprobt schon einige Zeit vor dem Schulanfang gemeinsam, wie Kinder ihre Kleidung am Vorabend richten können. "Wenn die Wettervorhersage ungewiss ist, kann man zwei Bündel vorbereiten." Diese Vorbereitung erspart der Familie viel Stress am frühen Morgen, wenn alle in Eile sind. Genauso üben Mütter mit ihren Kindern das Anziehen. "Wenn sich die Supermamas dafür Zeit nehmen, werden sie nicht ungeduldig."

Ordnung und Routinen erleichtern Familien ein gutes Zeitmanagement. Jede Familie ist einzigartig: Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und einem Job braucht einen anderen Umgang mit Zeit als eine Familie mit Au-pair-Mädchen und Nachhilfelehrer. "Man sollte sich nicht mit anderen Familien vergleichen, sondern einen eigenen, guten Weg finden", sagt Berhalter. Wer kann, plant Zeitpuffer ein. "Ein Kind ist ein Mensch und kein Roboter. Wenn es schlecht geschlafen hat, ist es gut, wenn man ein wenig Zeit vor der Schule für einander hat."

Zur Gestaltung des Lernorts: "Das ist der Arbeitsplatz des Kindes." Ideal ist ein heller, ruhiger Ort, an dem sich das Kind wohlfühlt. "Schreiben im Schulheft sollte am Tisch stattfinden", so Berhalter, "ansonsten ist Bewegung für Kinder wichtig. Wenn Kinder zum Beispiel Wörter mit dem Buchstaben "B" suchen, können sie sich auf die Suche in der Wohnung machen." Die Trennung von Silben können Kinder beim Hüpfen auf der Treppe erlernen. Für das Lesenlernen kann es eine gemütliche Lese-Ecke geben. Wer doch am Schreibtisch sitzt, der macht bitte Pausen. Weiterer Punkt ist die Kommunikation mit dem Kind. Als eine Mutter über Probleme mit ihrem Kind klagte, riet Berhalter dazu, beim Üben eine Kamera laufen zu lassen. Nachdem die Mutter das Video angesehen hatte, war sie erschrocken: "Mir war nicht bewusst, wie streng ich bin." Allein aufgrund dieser Erkenntnis änderte sie ihr Verhalten, und ihr Kind konnte sich besser auf die Aufgaben konzentrieren.

Am wichtigsten ist Valerie Berhalter das "Mindset", also die innere Haltung der Supermamas (und Papas): "Supermamas erkennen an, dass sich Kinder Mühe geben. Diese Mamas finden immer etwas, was sie ehrlich wertschätzen können. Supermamas wissen, dass es schlechte Tage geben kann, aber sie stehen hinter ihrem Kind und sind für das Kind da."

Berhalter gibt manchen Mamas den Rat, eine Liste darüber anzulegen, was sie selbst jeden Tag leisten. "Wer sich als Mama anerkennt, der erkennt auch sein Kind an. Eine Supermama habe ihr gesagt: "Ich liebe mein Kind so, wie es ist, weil es mein Kind ist."

Info: Mehr Infos unter www.schulstartmitherz.com oder auf dem Podcast "Schulstart mit Herz".