Von Stefan Kern

Ketsch. Noch immer ist völlig offen, wie es mit dem Gewann "Entenpfuhl" weitergeht. Das Gebiet liegt auf Schwetzinger Gemarkung an der Grenze zu Ketsch und gehört dem Land Baden-Württemberg. Die Firma Heinrich Krieger KG aus Neckarsteinach möchte dort auf einer Fläche von 42 Hektar Wald roden, um auf dem Gelände Sand und Kies abzubauen. Dagegen regt sich jedoch seit geraumer Zeit Widerstand von Bürgern und Politikern. Die Verantwortlichen hüllen sich derzeit in Schweigen und verweisen auf das sogenannte Scoping-Verfahren. Gemeint ist ein Prüfverfahren, das vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises durchgeführt und noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Vor Kurzem fanden im Entenpfuhl Bohrungen statt, die für Aufsehen sorgten. Es handle sich dabei um Arbeiten zur Einrichtung von Grundwassermessstellen, erklärt Steffen Ritter, Prokurist der Heinrich Krieger KG. Mithilfe der Messstellen könne man Daten zu den genauen Grundwasserläufen ermitteln. Etwaige Nachteile für die Wasserversorgung in der Region wolle die Firma unbedingt vermeiden. Sicherheit sei dem Unternehmen ein Anliegen, betont Ritter. Die im Oktober 2019 in Schwetzingen gegründete Bürgerinitiative "Rettet den Entenpfuhl" lehnt den Sand- und Kiesabbau ab. Schon die Möglichkeit, dass dort 42 Hektar Wald komplett gerodet werden könnten, bringt den Sprecher der Initiative, Heinz Eppel, auf die Barrikaden. Bisher sei er noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Das könnte sich nun ändern. "Recht und Gesetz waren mir immer wichtig. Sie sind elementar für jede funktionierende Gesellschaft. Aber wenn man hier beginnt, Bäume zu fällen, werde ich gegen Recht und Gesetz verstoßen und zivilen Ungehorsam leisten", sagt Eppel. Den Einsatz von gewaltsamen Mitteln schließt er aus.

Heinz Eppel (l.) und der Schwetzinger Linken-Stadtrat Werner Zieger sind Teil der Bürgerinitiative „Rettet den Entenpfuhl“, die sich gegen die Rodungspläne der Firma Krieger aus Neckarsteinach stellt. Das Unternehmen ließ vor Kurzem im Entenpfuhl Bohrungen durchführen, um Daten über die Grundwasserläufe auf dem Gewann zu erheben. Fotos: stek/zg

Für Heinz Eppel und viele seiner Mitstreiter geht es mittlerweile um ein grundsätzliches Problem. Überall auf der Welt werde der Klimawandel immer mehr zu einer Bedrohung. Die außergewöhnliche Hitze in diesem Sommer in Kanada, die verheerenden Überschwemmungen in Deutschland, die Waldbrände in Sibirien, Griechenland und Kalifornien seien nur einige Beispiele dafür. In Madagaskar litten die Menschen unter extremen Dürren und Hungersnöten, und in Grönland schmelze das Eis so schnell wie noch nie. Vor diesem Hintergrund ist es für Eppel und den Schwetzinger Linken-Stadtrat Werner Zieger umso wichtiger, so viel Wald wie möglich vor dem Abholzen zu bewahren.

Egal ob Bäume, Insekten, Vögel oder Wildtiere – der Wald im Entenpfuhl sei ein fein austariertes Ökosystem. Genau das wollen Eppel, Zieger und ihre mittlerweile 500 Mitstreiter unbedingt erhalten. Denn dieses Ökosystem sei auch für den Menschen existenziell. Heinz Eppel denkt dabei weniger an sich, als an die Kinder und Jugendlichen. "Denen wird mit jedem Entscheid gegen die Natur der zukünftige Handlungsspielraum verengt", sagt er. Gerade im dicht besiedelten Rhein-Neckar-Raum sei der Entenpfuhl mit seinen vielen, mehr als 100 Jahre alten Eichen eine kleine Oase. Das Waldstück sorge für saubere Luft, sei bedeutend für viele Tiere und Pflanzen und stelle den besten Schutz für das Grundwasser und damit auch das Trinkwasser dar. Die Mitglieder der Bürgerinitiative fürchten nämlich, dass die Qualität des Grundwassers durch den Sandabbau beeinträchtigt werden könnte.

Die Umweltschützer haben sich auch auf die Suche nach Alternativen gemacht. Zieger berichtet von Projekten in der Schweiz, wo Recycling-Beton längst als etabliert gelte. "Deutschland hat hier leider noch den Status eines Entwicklungslands", sagt er. Allzu oft reiße man Gebäude ab und baue sie neu auf, anstatt sie zu sanieren. Für die Umweltbilanz sei ein Neubau im Vergleich zu einem sanierten Projekt über Jahrzehnte hinweg stets im Nachteil – egal wie energetisch effektiv das neue Gebäude sei. "Wir müssen von unserem enormen Ressourcenverbrauch wegkommen", betont Eppel. "Und wir müssen lernen, deutlich intelligenter zu wirtschaften."

Dabei denken Eppel und Zieger nicht nur an die Firma Krieger. Der Entenpfuhl werde zunehmend als öffentlicher Mülleimer genutzt, berichten sie. Mittlerweile hätten sich dort neben viel Hausmüll auch Kubikmeter an Fließen, Schutt und Betonbruchstücken angesammelt. Die beiden weisen darauf hin, dass das Abladen von Müll in der Natur strafbar ist. Eppel sieht den Müll als "trauriges Signal" dafür, dass bei vielen die Bequemlichkeit über dem Umweltbewusstsein stehe. Davon lässt er sich jedoch nicht entmutigen. Im Gegenteil: Um den Entenpfuhl gemeinsam wieder sauber zu machen, planen die Aktivisten einen Dreck-Weg-Tag am Samstag, 2. Oktober. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich anmelden, indem er eine E-Mail an vorstand@entenpfuhl.org schickt.