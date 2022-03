Von Alexander Albrecht

Ketsch. Die Inhaberin und Mehrheitsgesellschafterin eines Pflegediensts in Ketsch soll jahrelang gesetzliche Krankenkassen und eine Privatperson mit gefälschten Abrechnungen beziehungsweise nicht oder nur teilweise erbrachten Leistungen um mindestens knapp 70.000 Euro betrogen haben. Das geht aus einem Durchsuchungsbeschluss hervor, den die Mannheimer Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht erwirkt hat. Das Dokument liegt der RNZ vor.

Nach Informationen dieser Zeitung durchsuchten Ermittler am Mittwochmorgen Seniorenwohnungen in Ketsch und hörten Bewohner an. Die Beamtinnen und Beamten erkundigten sich nach Verträgen mit dem Pflegedienst und den erbrachten Leistungen. Zur gleichen Zeit liefen auch Ermittlungsmaßnahmen in der Tagespflege-Einrichtung des Unternehmens in der Gemeinde. Denn möglicherweise ist der bislang von der Staatsanwaltschaft angenommene Schaden noch höher.

Die beiden ebenfalls beschuldigten Prokuristen des Pflegediensts sollen die Geschäftsführerin, so der Verdacht der Behörde, bei ihren mutmaßlichen Betrugstaten unterstützt und den Schaden bewusst in Kauf genommen haben.

Die Chefin habe demnach nicht davor zurückgeschreckt, Unterschriften von Patienten und Pflegepersonal auf Leistungsnachweisen zu fälschen, "um sich eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von erheblichem Gewicht zu verschaffen". Vor den Durchsuchungen waren der Staatsanwaltschaft fünf Fälle bekannt.

In einem davon rechnete der Pflegedienst die sogenannte kleine Körperpflege für eine Frau bei der Krankenkasse ab, obwohl ihr das Personal nur beim An- und Auskleiden behilflich gewesen sein soll. Die Tochter eines privat versicherten Ehepaars soll einen fünfstelligen Betrag gezahlt haben im Vertrauen auf die Richtigkeit der vom Pflegedienst gestellten Rechnungen.

Offiziell wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht zu dem Fall äußern. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage der RNZ, dass der "Themenkomplex" keine Gesichtspunkte enthalte, die eine Äußerung der Behörde rechtfertigen würde. Dies sei nach der Rechtsprechung insbesondere des Verwaltungsgerichtshofs lediglich bei besonderen Ermittlungsverfahren zulässig. Beispielhaft führte die Sprecherin die Beteiligung prominenter Personen, Sympathie mit den Opfern, die Furcht vor Wiederholungen von Straftaten und das Bestreben, dem vorzubeugen, sowie schwere Gewaltverbrechen an. Hinsichtlich eventuell wiederholter Straftaten ließe sich darüber streiten. So ist im Durchsuchungsbeschluss die Rede davon, dass die bisherigen Erkenntnisse darauf hindeuteten, dass die Beschuldigten viele weitere, gleich gelagerte Taten begangen haben könnten.

Die RNZ wollte am Donnerstag auch die zu dieser Zeit abwesende Geschäftsführerin um Stellungnahme zu den Vorwürfen bitten. Ein von einer Mitarbeiterin in Aussicht gestellter Rückruf erfolgte jedoch nicht. Überrascht zeigte sich Ketschs Bürgermeister Jürgen Kappenstein, der von den Durchsuchungen im Ort nach eigenen Angaben nichts mitbekommen hatte. Er beschrieb die beschuldigte Geschäftsführerin als eine Frau, die sich rührend um Senioren und die Angestellten kümmere. "So habe ich sie jedenfalls kennengelernt."