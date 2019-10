Von Stefan Kern

Hockenheim. Aus meteorologischer Sicht standen die beiden Hockenheimer Großereignisse - getragen von der Stadthalle und dem Marketingverein - unter keinem guten Stern. Düstere, graue Wolken hingen über der Rennstadt bei der Nacht der Musik am Freitag samt Kerwe ab Samstag und verkaufsoffenem Sonntag.

Die Hockenheimer schien das allerdings wenig zu beeindrucken. Sowohl zur Nacht der Musik als auch zur Kerwe und dem Oktoberabend im Festzelt auf dem Zehntscheunenplatz strömten die Menschen. "Die Natur kann den Regen gut gebrauchen, und wir können uns ja dementsprechend anziehen", betonte eine Besucherin.

Es war die achte Nacht der Musik - und die erste, bei der man keine Sterne am Himmel sah. "Aber das macht rein gar nichts", erklärte Oberbürgermeister Marcus Zeitler, der die legendäre Veranstaltung erstmals selbst eröffnete. Schließlich verstünden es die Hockenheimer, bei jedem Wetter zu feiern.

Wegen des schlechten Wetters blieb jedenfalls kein Besucher fern. Vom Wasserturm und dem Atelier Späth, dem Döner-Restaurant Star 3 und dem Eiscafé Italia über das Café Lato, die Zehntscheune, das Bistro Karibik und das Mc Donald’s im Talhaus bis zur Stadthalle und dem Restaurant Rondeau, der evangelischen Kirche und dem Pflegezentrum - überall pulsierte das Leben.

Für Aufsehen sorgte die New York Sunday Bar in der evangelischen Kirche. Fetter Club-Sound inklusive Tänzerin sorgte dort für einen maximalen Kontrast zum Kirchenalltag. "Ist schon sehr cool hier", befanden die Freundinnen Ida und Lara. "Das ist Kirche mal ganz anders."

Als Nächstes stand für die beiden ein Konzert am Wasserturm mit der Band Pusch auf der Liste. Der Turm sei ohnehin eine außergewöhnliche Location, so die beiden Mädchen. Aber am Ende war es egal, wo man gerade war: Alle Musiker legten sich mächtig ins Zeug und rissen das Publikum mit.

In Sachen Stimmung knüpften die Hockenheimer am Samstag mühelos an die Nacht der Musik an. Nachdem am Nachmittag die Kerwe samt Autoscooter, Kettenkarussell und Discostar eröffnet war, gab es vor allem für die Kinder kein Halten mehr. Vor allem der Autoscooter hatte es den Jugendlichen angetan. Für den 12-jährigen Mehmet war er mit Abstand "das coolste Fahrgeschäft" auf dem Marktplatz.

Klarer Höhepunkt war die bayerische Oktobernacht im Festzelt vor der Zehntscheune mit den Kultbands Echtzeit und Festzeltkommando. Sie brachten die Stimmung im Zelt zum Kochen und bescherten den Fans eine geniale Party.

Zwei Programmpunkte litten jedoch unter dem Dauerregen: der Frühschoppen und der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt. Oberbürgermeister Marcus Zeitler brachte es auf den Punkt: "Wetter ist Wetter, da kann man nichts machen."

Info: Die Hockenheimer Kerwe ist noch bis zum morgigen Dienstag, jeweils von 13 bis 22 Uhr, geöffnet.