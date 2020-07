Von Volker Widdrat

Mannheim/Brühl/Schwetzingen. Die beiden 18-jährigen Mannheimer, die am 18. Januar und 14. Februar dieses Jahres die OMV-Tankstellen in Schwetzingen und Brühl überfallen haben, müssen ins Gefängnis. Die Jugendkammer des Landgerichts Mannheim verurteilte die beiden Heranwachsenden wegen schweren Raubes nach Jugendstrafrecht zu jeweils zwei Jahren und sechs Monaten.

Am vierten und letzten Verhandlungstag berichtete ein Kriminaltechniker von der Arbeit der Spurensicherung an den Tatorten. In Brühl waren Latexhandschuhe gefunden worden, an denen DNA-Material den Tätern zugeordnet werden konnte. Der Überfall in Schwetzingen vier Wochen zuvor sei nach dem gleichen Muster abgelaufen, so der Kriminalbeamte.

Ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe beschrieb die jungen Männer. Beide weisen ähnliche Biografien auf, sind mit einem streng muslimischen Hintergrund aufgewachsen, wohnen noch bei den Eltern und stehen in einer Ausbildung. Die Überfälle seien zweifellos schwere Verbrechen gewesen. Doch sei eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht mit einer Strafe zur Bewährung in Betracht zu ziehen.

"Gleich ganz oben eingestiegen"

Für die Staatsanwaltschaft blieben die Überfälle trotz umfassendem Geständnis, den Entschuldigungsschreiben an die beiden Kassiererinnen der Tankstellen und der Zahlung von jeweils 1000 Euro Schmerzensgeld "erhebliche Straftaten". Besonders die Angestellte der OMV-Tankstelle in Brühl habe große Angst um ihr Leben gehabt und leide heute noch unter den Folgen. Die Anklagevertretung forderte für S. drei Jahre und für A. drei Jahre und zwei Monate Gefängnis.

"Wir wissen nicht, was die beiden geritten hat", verwies Verteidiger Jörg Becker auf eine "relativ dilettantische Tatausführung". Die Angeklagten seien bestens in ihren Familien und in den Ausbildungsverhältnissen integriert. Becker plädierte auf eine Bewährungsstrafe von unter zwei Jahren. Verteidiger Daniel Gönnheimer konnte ebenfalls nicht verstehen, "wie man so etwas machen kann". Das Gericht möge A. die Fahrerlaubnis entziehen, um erzieherisch auf ihn einzuwirken, ihn aber mit einer Bewährungsstrafe davonkommen lassen.

"Wir haben gerätselt, was Sie zu diesen Taten der Schwerkriminalität getrieben hat", führte der Vorsitzende Richter, Joachim Bock, in seiner knappen Urteilsbegründung aus. Die Angeklagten seien "haarscharf am Erwachsenenstrafrecht vorbeigeschrammt". Die Strafkammer sei bei ihrem Urteil von "schädlichen Neigungen" ausgegangen. "Mit diesen Raubüberfällen sind Sie gleich ganz oben eingestiegen. Eine Bewährungsstrafe wäre das deutlich falsche Signal gewesen. Was Sie aus der Haftzeit machen, ist nun Ihre Entscheidung", schloss der Vorsitzende die Verhandlung.