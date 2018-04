Von Fabian Albrecht und Wolfgang Jung, dpa

Schwetzingen. (dpa/lsw) Inmitten der Diskussion um Islam und Hartz IV ist es eine mit Spannung erwartete Rückkehr zu den Wurzeln für den konservativen Flügel der CDU/CSU. An diesem Samstag berät die sogenannte WerteUnion im beschaulichen Schwetzingen über die Ziele innerhalb einer großen Koalition - genau ein Jahr nach Gründung der Gruppierung der «Unionsrebellen». Seitdem ist viel geschehen im politischen Deutschland. Die Volksparteien CDU und SPD haben kräftig Federn gelassen, aber sich wieder zu einem Bündnis zusammengerauft.

«Diese Koalition wird keine volle Legislaturperiode durchhalten», sagt jedoch WerteUnion-Chef Alexander Mitsch. «Dafür sind die inhaltlichen Spannungen zu groß, wie man bereits an den vielen fehlenden Stimmen bei der Kanzlerwahl oder der Diskussion um den politischen Islam erkennen kann.»

Die Abschaffung der Wehrpflicht, der Ausstieg aus der Atomenergie, die Ehe für alle: Längst nicht alles, was sich in Deutschland unter Kanzlerin Angela Merkel geändert hat, geht auf konservative Positionen zurück. Vor einem Jahr schlossen sich in Schwetzingen daher Konservative aus CDU und CSU zum «freiheitlich-konservativen Aufbruch» zusammen und gründeten die WerteUnion. Einen konservativen Parteiflügel, der Konservative und Wirtschaftsliberale in der Union vernetzen und dafür sorgen will, «dass sich insbesondere die CDU wieder auf ihren Markenkern besinnt», wie es auf der Website heißt.

Zwölf Monate später sieht Mitsch die Bewegung gut aufgestellt. «Wir sind mittlerweile in 15 Bundesländern organisiert und bilden ein freiheitlich-konservatives Netzwerk innerhalb der CDU/CSU», sagt der Heidelberger. Die notwendige inhaltliche und personelle Erneuerung der CDU stehe aber noch am Anfang. «Wir haben klar gesagt, bei welchen politischen Inhalten wir Handlungsbedarf sehen.»

Dem neu geschaffenen Heimatministerium misst Mitsch dabei eine Schlüsselrolle zu. «Horst Seehofer hat einen guten Start hingelegt. Nun muss er liefern und beweisen, dass er die Grundwerte unserer Gesellschaft erhalten kann - trotz der Bedrohungen wie unkontrollierter Masseneinwanderung und steigender Kriminalität.»

Die Debatte um den Islam beschäftigt auch den Vorsitzenden des Landesverbandes der WerteUnion in Baden-Württemberg, Holger Kappel. Die Aussage von Merkel, der Islam gehöre zu Deutschland, sei schlicht falsch. «Viele Mitglieder in Baden-Württemberg schütteln mit dem Kopf, wenn sie das hören», erzählt der Esslinger. Die klare Mehrheit der CDU-Mitglieder sei in dieser Frage auf Seehofers Seite.

Bereits vor einem Jahr hatten Experten die «Unionsrebellen» vor allzu großer Nähe zur AfD gewarnt. «Die Schnittmenge zur AfD ist groß», sagt etwa der Freiburger Politologe Michael Wehner. Kappel widerspricht. Die Anliegen der WerteUnion möchte er nicht auf das Thema Zuwanderung oder Islam begrenzt sehen. «Dann wären wir nur ein schlechter Abklatsch der Ein-Themen-Partei AfD.»

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) seien «null konservativ». Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sei «kein klassischer Konservativer». Zwar habe Spahn zuletzt, etwa in der Frage von Abtreibungen, konservative Positionen vertreten. Bei der Abstimmung für die sogenannte Ehe für alle im vergangenen Sommer sei der offen homosexuell lebende Spahn jedoch von der Parteilinie abgewichen und habe dafür gestimmt, sagt Kappel.

Doch nicht nur im Bund habe es die CDU derzeit schwer, konservative Positionen durchzusetzen. Auch die Rolle der CDU im Südwesten als Juniorpartner der Grünen sei «sehr schwierig». Vor allem die Positionen des Partners in der Energie- und Mobilitätspolitik stünden denen der CDU diametral gegenüber. «Für die Grünen gibt es nur noch Windräder und Elektromotoren», kritisiert Kappel. Sein Wunsch für die Landtagswahlen sei die Rückkehr zu Schwarz-Gelb.

Damit dürfte er im ohnehin eher konservativen Landesverband der CDU nicht allein sein. Dennoch hatte es auch hierzulande Bedenken gegen den «freiheitlich-konservativen Aufbruch» gegeben. Vor einem Jahr hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Gründung der WerteUnion mit den kritischen Worten kommentiert: «Nicht maulen - machen.»

Jetzt ist ausgerechnet «Strobls Generalsekretär» Manuel Hagel am Samstag Gast der WerteUnion. Mitsch sieht darin keinen Widerspruch. «Die CDU Baden-Württemberg hat mittlerweile erkannt, dass ein starker konservativer und wirtschaftsliberaler Flügel eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Partei ist.»