Von Harald Berlinghof

Region Schwetzingen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hat vor Kurzem die Kaufkraftanalyse 2021 für ihren Bezirk veröffentlicht, der neben den Großstädten Mannheim und Heidelberg auch die Mittel- und Unterzentren des Rhein-Neckar-Kreises und des Neckar-Odenwald-Kreises umfasst. Lässt man die beiden Oberzentren Mannheim und Heidelberg außer Acht, rangieren die Städte Schwetzingen, Walldorf und Mosbach an der Spitze der Kaufkraftbindung. Darunter versteht man den prozentualen Anteil der Kaufkraft, die von den Bewohnern im eigenen Ort ausgeht. Ein Wert über 100 bedeutet, dass die heimische Wirtschaft zusätzliche Kaufkraft von außerhalb anzieht. Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Kaufkraft der Bewohner ins Umland abfließt.

An der Spitze der Top-3-Mittelzentren liegt Schwetzingen mit einer Kaufkraftbindungsquote von 156, dicht gefolgt vom wohlhabenden Walldorf mit 155 und Mosbach mit einigem Abstand auf Platz drei. Aber auch das als Unterzentrum eingestufte Hockenheim kann sich sehen lassen. Die Rennstadt rangiert mit einer Quote von 129 auf Rang vier. Auffällig ist, dass alle Orte, die große Einkaufsmärkte auf der grünen Wiese haben, in der Kaufkraftbindung eine positive Bilanz aufweisen. Das heißt, sie ziehen mehr Kaufkraft aus dem Umland an, als sie verlieren. In Schwetzingen sind das ein Möbelhaus und ein Baumarkt, in Hockenheim ein großes Einkaufszentrum in Talhaus und in Walldorf ein schwedisches Möbelhaus.

Auch das Unterzentrum Brühl kratzt mit einer Kaufkraftbindung von 95 an der 100er-Marke. Auf Brühler Gemarkung gibt es ebenfalls einen großen, attraktiven Einkaufsmarkt. Doch die statistische Attraktivität der Mittelzentren kommt den Innenstädten nur wenig zu Gute. Am ehesten ist das noch in Schwetzingen mit der Fußgängerzone in der Mannheimer Straße der Fall. In Hockenheim sind die Ladenleerstände im Zentrum hingegen unübersehbar. Längst wird deshalb auch in Hockenheim immer wieder eine Fußgängerzone in der Karlsruher Straße gefordert. Die vorliegenden Zahlen sind Hochrechnungen der Nürnberger Firma Michael Bauer Research GmbH für das Gesamtjahr 2021. Geprägt wird der Vergleich mit dem Vorjahr noch immer durch die Corona-Pandemie und die damaligen Rückgänge der Einzelhandelsumsätze.

In Plankstadt bemüht man sich, die rote Laterne des Schlusslichts bezüglich der Kaufkraftbindung abzugeben, doch in diesem Jahr gelingt das noch nicht. Mit einer Kaufkraftbindung von 20 bleibt man Schlusslicht in der Region rund um Schwetzingen. Selbst Neulußheim (33), Oftersheim (31) und Ketsch (50) bleiben vorerst außer Reichweite. Das könnte sich jedoch ändern, wenn der im Bau befindliche Supermarkt und die Drogerie daneben an der Mehrzweckhalle wie geplant noch vor Weihnachten öffnen.

Bei der zur Verfügung stehenden Kaufkraft der Bewohner zeichnet sich ein anderes Bild. Der sogenannte Kaufkraft-Index, der mit einem Wert von 100 die durchschnittliche Kaufkraft in Deutschland angibt, liegt in vielen Orten des IHK-Kammerbezirks über dem bundesdeutschen Durchschnitt – auch im Spargelsprengel. Schwetzingen hält sich auch bei diesem Indikator wacker als Leuchtturm und kann sogar fast mit Walldorf mithalten.

Das Kaufkraftvolumen ist in allen Kommunen im IHK-Bezirk gestiegen. Im Schnitt steigt der Wert von 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 3,32 Prozent an. Gleichzeitig nahmen jedoch die Einzelhandelsumsätze um durchschnittlich 1,81 Prozent ab. Es gibt aber eklatante Unterschiede zwischen den Kommunen bei den Veränderungen der Einzelhandelsumsätze. Diese liegen zwischen minus 7,36 Prozent und plus fünf Prozent. Auch hier liegt Schwetzingen mit plus fünf Prozent an der Spitze.

Rund 25.100 Euro stehen jedem Einwohner im IHK-Bezirk durchschnittlich pro Jahr zur Verfügung. Doch für den Einzelhandel werden davon nur rund 6850 Euro ausgegeben. In der Region Schwetzingen schwankt diese Zahl pro Kopf jährlich zwischen 7319 Euro in Brühl und 6861 Euro in Hockenheim.