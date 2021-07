An der Schleuse von Rockenau, oberhalb von Eberbach, wurde dem Neckar über das Wehr Sauerstoff zugeführt. Das Wasser fiel über die Staustufe, kam mit Luft in Kontakt und riss die Luftblasen in tiefere Flusswasser. Foto: Weindl

Von Carsten Blaue und Marco Krefting

Karlsruhe/Eberbach. Die starken Unwetter in den vergangenen Wochen haben zwar Schäden verursacht. Aber wenigstens die Grundwasserwerte sind zurzeit nicht besorgniserregend. Und auch dem Neckar geht es wieder gut, seit er bei Eberbach quasi beatmet wurde. Dem Fluss war im heftigen Regen die Puste ausgegangen. Jetzt aber bekommen auch die Fische wieder Luft.

Nach den starken Niederschlägen und der Hitze im Juni hat sich der Fluss laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe erstaunlich rasch wieder erholt. Allerdings hat die LUBW dabei auch nachgeholfen. An zwei Tagen im vergangenen Monat war der Sauerstoffgehalt im Wasser bei Eberbach verhältnismäßig niedrig. Am 17. Juni seien an der Messstation Rockenau 3,7 Milligramm pro Liter gemessen worden, wie eine Sprecherin der Landesanstalt auf RNZ-Anfrage mitteilte. Normalerweise, sagt sie, seien zwischen sechs und sieben Milligramm unter den gegebenen Voraussetzungen zu erwarten gewesen.

Wirklich "normale" Werte gebe es allerdings nicht, weder für den Neckar noch für irgendeinen anderen Fluss, erklärt die Sprecherin. Und das liegt daran, dass die Sauerstoffsättigung, also der maximale Sauerstoffgehalt des Wassers, immer von dessen Temperatur abhängt. Je wärmer das Wasser ist, desto geringer ist die Sauerstoffsättigung. Daher gibt es niedrige Sauerstoffmengen in den Gewässern in der Regel im Sommer.

Sauerstoffmangel im Wasser kann wiederum für Fische und Muscheln gefährlich werden, wenngleich die LUBW dieses Mal nicht mit ernsthaften Gefahren gerechnet hatte und auch keine toten Fische im Neckar fand. Dafür, sagt die Sprecherin, seien die Sauerstoffwerte nicht in einen extrem niedrigen Bereich gesunken, also unter drei Milligramm pro Liter. Und auch die Wassertemperatur sei mit 25 Grad noch gemäßigt gewesen.

Es ist das Zusammenspiel von Hitze, Trockenheit, Starkregen, Phosphat und Algenwachstum, das einem Fluss im Sommer die Luft nehmen kann. Der Neckar ist dafür anfälliger als andere Flüsse im Land, auch wenn sich der Phosphateintrag in den vergangenen Jahren laut LUBW halbiert hat.

Phosphat begünstigt das Wachstum von Algen ebenso wie Wärme. Deswegen bilden sie sich in Schönwetterphasen besonders gut aus und sorgen für Schwankungen von mehreren Milligramm im Tagesverlauf – tagsüber produzieren sie Sauerstoff, nachts überwiegen die Zehrungsprozesse: "Daher die höchsten Werte vor Sonnenuntergang und die niedrigsten vor Sonnenaufgang", so die Sprecherin.

Problematisch für die Luftmenge kann auch ein sogenannter Spülstoß werden. Spülstöße entstehen, wenn es nach Trockenperioden stark regnet. Dabei gelangt mit Regenwasser vermischtes Abwasser in den Fluss und damit viel organisches Material. Bakterien bauen dieses ab, wozu sie wiederum viel Sauerstoff benötigen. "Wir rechnen damit, dass dieses Ereignis in Zukunft in Zusammenhang mit dem voranschreitenden Klimawandel häufiger auftreten wird", sagt Uwe Bergdolt, der Leiter des Referats Gewässerökologie der LUBW.

Um dem Neckar zu helfen, wurde dem Fluss an einem Tag zusätzlich Sauerstoff an der Schleuse Rockenau zugeführt. Nur hier war der gefährliche Schwellenwert von vier Milligramm pro Liter knapp unterschritten worden, bei dem die LUBW vorsorglich eine Belüftung veranlasst. An allen anderen Messstationen im Neckar, so die Behördensprecherin, sei der Grenzwert Mitte Juni zwar so gerade noch eingehalten worden – er lag aber auch nirgends höher als fünf Milligramm.

Und wie führt man einem Fluss Sauerstoff zu? "Das Prinzip ist: Luft ins Wasser einmischen, damit sich Luftsauerstoff im Wasser löst", erklärt die Sprecherin. An dieser Stelle kommt das Wehr ins Spiel. Man kann es absenken, sodass das Wasser darüber fällt und nicht durch die Turbine des Wasserwerks geleitet wird. Beim Sturz über die Staustufe kommt das Wasser mit Luft in Kontakt und reißt gleichzeitig Luftblasen mit ins Unterwasser. "An einigen Wasserkraftwerken können Luftkanäle geöffnet werden, durch die große Luftmengen von der Turbine angesaugt und ins vorbeiströmende Wasser eingemischt werden", so die Sprecherin. Die dritte Möglichkeit: Einblasen von Luft ins Wasser, wie das im Ablauf der Kläranlage des Stuttgarter Stadtbezirks Mühlhausen möglich ist. Man muss sich also keine Sorgen mehr machen, dass Fische und anderes Flussgetier ersticken. Und auch die Grundwasserversorgung ist recht stabil.

So haben die überdurchschnittlichen Niederschläge im Juni weitere Rückgänge verhindert. Allerdings sind die Grundwasserbestände auch nicht gestiegen, und es haben sich keine neuen gebildet, wie aus dem aktuellen LUBW-Report hervorgeht. Demnach könnten großräumige Engpässe in der Wasserversorgung im Moment ausgeschlossen werden. Wenn überhaupt, so sei mit mäßigen Rückgängen der Vorräte zu rechnen. Die Fachleute haben zudem festgestellt, dass sich die Bestände im Juni stabilisierten. Das sei in dieser Jahreszeit seit mehreren Jahren nicht mehr zu beobachten gewesen, heißt es in dem Bericht. Im Vergleich zum Juni 2020 überwogen sogar etwas höhere Grundwasserverhältnisse.

Hingegen waren die Vorräte den Daten zufolge an Messstellen in Ettlingen im Landkreis Karlsruhe, in Gemmingen im Landkreis Heilbronn sowie in Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis unterdurchschnittlich – mit rückläufiger Tendenz. Und die Bodenfeuchte werde weiter abnehmen, ist sich die LUBW sicher. Die Pflanzen bräuchten schließlich viel Wasser. Und selbst bei feuchter Witterung bilde sich daher kein Grundwasser neu.