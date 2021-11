Karlsruhe. (dpa) Um an das Verbrechen der Nazis im Zweiten Weltkrieg zu erinnern und der jüdischen Opfer einer Deportationsaktion zu gedenken, sind ihre Schicksale nun in einer Datenbank erfasst.

"Die Erinnerung an die Opfer der Deportation nach Gurs ist ein Mahnruf gegen das Vergessen und gegen jede Form von Antisemitismus in der Gegenwart", teilte das Generallandesarchiv Karlsruhe anlässlich der für Donnerstag, 11. November, geplanten Präsentation mit.

Am 22. Oktober 1940 holten Polizeibeamte und Gestapoleute in Baden, dem Saargebiet und der Pfalz jüdische Mitbhürger aus ihren Häusern und Wohnungen, um an schließend in tagelangen Zugtransporten nach Gurs im Vorland der französischen Pyrenäen verschleppt zu werden.

Die Datenbank soll die Geschichten der Menschen zusammenführen und sie mit Angaben aus Quellen wie Archiven verknüpfen. "Sie baut auf den Forschungsergebnissen zahlreicher kommunaler und zivilgesellschaftlicher Initiativen auf", heißt es abschließend.

Über das Generallandesarchiv Karlsruhe

Das Generallandesarchiv Karlsruhe betreut die Datenbank, die mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden erstellt wurde. Finanziert haben das Projekt die Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie die Städte, Gemeinden und der Bezirksverband Pfalz, die in der Arbeitsgemeinschaft zur Unterhaltung und Pflege des Deportiertenfriedhofs in Gurs zusammenarbeiten.