Kaiserslautern. (dpa-lrs) Ein junger Motorradfahrer und sein Mitfahrer sind bei der Flucht vor einer Polizeistreife in Kaiserslautern gegen eine Mauer geprallt und ums Leben gekommen. Die Männer hatten am frühen Samstagmorgen eine rote Ampel überfahren, wie die Polizei mitteilte. Ein hinter ihnen fahrender Polizeiwagen gab ihnen daraufhin Anhaltesignale. Der 22-Jährige gab jedoch Gas und raste den Polizisten davon. Er kam schließlich von der Fahrbahn ab und krachte in eine Betonmauer. Der Fahrer und sein 18 Jahre alter Sozius starben noch am Unfallort.