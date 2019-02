Jahrelang waren Drogen von Bediensteten in den Heilbronner Knast geschmuggelt und dort an Häftlinge verkauft worden. Foto: dpa

Von Hans Georg Frank

Heilbronn. Nach den illegalen Umtrieben in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Heilbronn hat das baden-württembergische Justizministerium reagiert. Das Gefängnis war in Verruf geraten, nachdem Vollzugsbeamte wegen Bestechlichkeit, Drogenhandel, Volksverhetzung und Verstößen gegen das Waffengesetz selbst ins Visier der Ermittler geraten waren. Am Freitag hatte der ehemalige JVA-Mitarbeiter, Siegbert H. (38), vor dem Landgericht Heilbronn ein umfassendes Geständnis abgelegt und einen illegalen "Drogen-Lieferservice" ins Gefängnis zugegeben. Er habe die Justiz in den Dreck gezogen, räumte H. ein.

Die JVA geriet in Verruf. Der Direktor wurde im vergangenen Oktober versetzt. Das Justizministerium des Landes reagierte zudem mit verschärften Maßnahmen, wozu auch die Kontrolle der Wachleute gehörte. "Im Einvernehmen mit der Personalvertretung" seien von August bis Oktober 2018 unangekündigte Taschenkontrollen vorgenommen worden, teilte ein Sprecher von Minister Guido Wolf (CDU) auf RNZ-Anfrage mit. Dabei seien bei 149 überprüften Personen keine unerlaubten Gegenstände sichergestellt worden. Seit Sommer vergangenen Jahres durchkämmt die Sicherheitsgruppe Justizvollzug gemeinsam mit einem Spürhund die Zellen, zuletzt am 15. Januar. Weitere Einsätze sind geplant.

Mit einem "landesweit anwendbaren Gesamtkonzept" will das Ministerium künftig verhindern, dass die Gefangenen in den Besitz von verbotenen Objekten gelangen. Vorgesehen sei "die zusätzliche baulich-technische Sicherung der Unterkunftsgebäude durch schrittweisen Umbau der Haftraumfenster und Einsatz geeigneter Detektionstechnik". Häftlinge müssen sich auf mehr "Sicherheitsnachschauen" einstellen. Außerdem soll das Personal aufgestockt werden, um Besucher und den Aufenthalt im Freien intensiver überwachen zu können.

Das Ministerium habe zudem "eine Arbeitsgruppe gegründet, um die Sicherheitsstruktur und die Verfahrensabläufe in der JVA Heilbronn zu untersuchen", so der Sprecher. Dabei sollen "etwaige anstaltsspezifische Risiken" identifiziert und deren Beseitigung veranlasst werden. Durch die Vorfälle sind die rechtschaffenen Mitarbeiter offenbar so stark verunsichert, dass Guido Wolf einen "externen Coach" angeheuert hat.

Der Experte soll "durch professionell moderierte Kommunikation die Vorkommnisse aufarbeiten und weiteren Veränderungsbedarf erkennen und umsetzen". Weil durch die Entlassungen und Suspendierungen personelle Engpässe entstanden sind, werden Wachleute aus Adelsheim und Stuttgart nach Heilbronn abgeordnet.