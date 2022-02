Mannheim. (run) "Ned babble, mache"! So lautet der Wahlspruch von Uwe Franken. Und als einer der Köpfe und Macher der 2018 gegründeten Surfrider Baden-Pfalz setzt er das auch regelmäßig um. Cleanups auf oder neben den Gewässern der Region stehen für Franken und seine Mitstreiter regelmäßig auf dem Programm. Ab dem heutigen 4. Februar übernehmen die ehrenamtlichen Umweltschützer von den Surfridern Baden-Pfalz die Instagram-Kanal von RNZOnline.

Die weltweite Organisation "Surfrider Foundation" wurde 1984 von Wellenreitern in Kalifornien gegründet. Alle Mitglieder haben als Ziel die Verteidigung, Rettung, Verbesserung und Instandhaltung der Ozeane, Küsten, Wellen und der Menschen, die diese nutzen und genießen. In Europa ist die Organisation mittlerweile in elf Ländern aktiv. Ihren Hauptsitz hat sie seit 1990 im französischen Biarritz.

Jenen, die meinen, dass der Dreck in Neckar und Rhein nichts mit der Meeresverschmutzung zu tun hat, sei gesagt: Das Gesamtgewicht der Plastikteilchen, die alle Flüsse weltweit ins Meer befördern, schätzen Forscher vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven auf bis zu vier Millionen Tonnen pro Jahr. Plastik ist besonders schlimm für alle Gewässer. Weil der Kunststoff lange braucht, um biologisch abgebaut zu werden, treiben Plastiktüten und PET-Flaschen über Jahrhunderte in Flüssen und Meeren. Der Müll verstopft die Mägen von Seevögeln und Fischen.

Die Bürger in Deutschland sind mit jährlich fast 230 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf die größten Sünder in Europa. Franken erschrecken solche Zahlen zwar, sie treiben ihn aber auch an, weiterzumachen. Er und die rund 20 festen Surfrider Baden/Pfalz starten deshalb immer wieder Cleanups in der Region. Am Vogelstanger Badesee sind sie schon häufiger gepaddelt und am Ufer entlanggelaufen. Auch am Otterstädter Altrhein, an verschiedenen Stellen in Mannheim und am Heidelberger Neckarufer sind sie regelmäßig aktiv.

Dabei nimmt neben des Müllsammelns auch immer die Information der Bürger eine Hauptrolle ein. "An diesen Tagen kommen wir immer mit den Menschen ins Gespräch", sagt Franken und fügt an: "Manchmal ergibt es sich, dass Leute spontan mithelfen."

So wie bei der großen Kippen-Sammelaktion im Mannheimer Jungbusch und an den Rheinterrassen. Ins Wasser geworfene Zigarettenstummel werden von Experten auch als toxischer Plastikmüll bezeichnet. Es dauert Jahre, bis sie sich zersetzen und haben bei Meereslebewesen die gleichen Auswirkungen wie Verpackungsmüll. Dazu kommen die enthaltenen Gifte wie Arsen, Blei, Chrom, Kupfer und natürlich Nikotin. Aus den Filtern ausgewaschen landen die Stoffe in den Seen, Flüssen und im Meer. Sie sind eine echte Gefahr für das Leben von Fischen, Pflanzen und Seevögeln.

"Das Ergebnis unserer Kippenaktion war echt erschreckend", sagt Franken und zeigt auf den mit rund 120.000 Kippen fassenden Glasbehälter mit dem gesammelten Raucherdreck. Zigarettendreck, Plastikmüll – alles wird mehr. "Das bereitet uns wirklich große Sorgen", sagt Franken. Immerhin: Mit der erfolgreichen Sammelaktion wurden 4,8 Millionen Liter geschützt.

Ziel aller Aktionen - also auch des Instagram-Takeovers - ist es, die Menschen aufzurütteln und sie zum Nachdenken über ihr Konsumverhalten und ihren Umgang mit der Natur zu bringen.

Euer Lieblingsplatz:

Die Rheinwiese/Rheinterassen in Mannheim wo wir im Sommer unseren monatlichen Treffen stattfinden lassen. Dort sitzen wir dann gemütlich beim Sonnenuntergang im Gras und besprechen Organisatorisches und zukünftige Aktionen der Surfrider

Und in der Region: Der Erlichsee in Oberhausen-Rheinhausen. Dort treffen wir uns öfter mit dem Team um eine Runde über den See zu paddeln und im Anschluss noch ein kühles Getränk an der Beach Bar ALOHA ERLICHSEE zu genießen. Am Erlichsee haben wir auch schon zwei Cleanups in den letzten Jahren durchgeführt.

Wo ihr unbedingt mal hin möchtet:

Im Juni fahren wir mit einem Teil der Surfrider Crew nach Kopenhagen. Dort nehmen wir an den RED BULL MIDSUMMER VIKINGS, einem 24 Stunden Stand Up Paddle Rennen teil. Wir sind schon alle ganz heiß auf das Event und voller Vorfreude auf unseren Trip nach Dänemark.

Wenn ihr 3 Wünsche frei hättet:

- Dass die Menschen, auch motiviert durch unsere Aktionen, mehr Respekt vor der Umwelt haben!

- Dass sich die Politik, sowohl kommunal als auch bundesweit, noch mehr beim Thema Umweltschutz engagiert!

- Dass wir bald die Pandemie überwunden haben und wieder mit voller Kraft und ohne Einschränkungen unsere Aktionen starten können!

Habt ihr einen Geheimtipp für die Menschen in der Region:

Geht so oft ihr Zeit habt raus in die Natur, nehmt wahr und genießt, der Rest kommt von alleine!

Den RNZ-Instagram-Followern willst Du zeigen …

... dass Umweltschutz auch vor der eigenen Haustür sinnvoll ist und Spaß macht.