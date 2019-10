Von Florian Busch

Rhein-Neckar. Während das regnerische Herbstwetter draußen eher für triste Stimmung sorgt, herrscht in der Mannheimer Musikbar "Ella & Louis" am Rosengarten eine entspannte Atmosphäre. Mit einer Präsentation fällt dort am Mittwochabend der Startschuss für die inzwischen dritte Auflage der Initiative "Aufstiegshelfer". Der Verein Anpfiff ins Leben hat das Projekt 2014 gegründet. Es zielt darauf ab, Jugendlichen den Weg zu einer geregelten Ausbildung neben ihrer Karriere als Leistungssportler zu ermöglichen. Dafür arbeitet man mit verschiedenen Unternehmen aus der Region zusammen, die sich die Jugendförderung auf die Fahnen geschrieben haben.

Dieses Mal steht die Initiative unter dem Motto "Nachhaltigkeit". Nachhaltig deswegen, weil sogenannte Aufstiegshelfer, das sind einzelne Personen aus den Partnerunternehmen, sich um die Jugendlichen kümmern. So haben die Neulinge immer eine Bezugsperson, an die sie sich wenden können. Gleichzeitig verfolgen die Helfer die langfristige Entwicklung des Paten mit und lernen dadurch auch von den Jugendlichen.

Es sind an diesem Abend viele lachende Gesichter zu entdecken. So auch das von Sophie Riepl. Die 19-jährige Fußballerin wechselte 2017 vom FC Bayern zur TSG Hoffenheim. Dank des Programms hat sie nun neben dem Sport eine Ausbildung bei ABB in Mannheim begonnen. Dass sie einen Mentor an ihrer Seite hat, findet sie äußerst positiv. Vom ersten Tag an sei sie unterstützt worden. "Durch Anpfiff ins Leben kann ich Ausbildung und Sport sehr gut verbinden. Das wäre sonst wohl nicht möglich", erzählt Riepl. Hannes Morgenthaler geht es ähnlich. Der 18-Jährige hat nur ein Bein und spielt trotzdem Fußball bei Anpfiff Hoffenheim. Auch er habe sofort Gefallen an der Idee gefunden und bereits ein Praktikum bei seinem Partnerunternehmen, der AOK Rhein-Neckar Odenwald, absolviert.

Die Krankenversicherung ist schon zum zweiten Mal bei der Initiative dabei. Morgenthalers Mentor und Personalleiter Mathias Nagel findet es "sehr gut, was hier auf die Beine gestellt wird". Er sieht die regionalen Unternehmen in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und junge Menschen bei der Suche nach dem passenden Beruf zu unterstützen. Auch was in der Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen und Unternehmen noch besser laufen könnte, wird in einer Gesprächsrunde bei der Veranstaltung im "Ella & Louis" diskutiert.

Einer der Neuschützlinge, Loris Hecht, meint zum Beispiel, dass die Firmen vor allem im Internet noch mehr Präsenz zeigen könnten. Aktuell würde seine Generation noch "zu wenig abgeholt" werden. Die Unternehmen sollten generell in den sozialen Netzwerken aktiver sein, um Perspektiven und verschiedene Berufswege aufzuzeigen. Mathias Nagel von der AOK erzählt, dass man in der Zusammenarbeit bisher nur positive Erfahrungen gemacht habe. Nicht nur die Jugendlichen würden wertvolle Einblicke gewinnen, auch die Unternehmen lernten mit der jungen Generation zu arbeiten. Da er den Weg seines Schützlings von Anfang an begleiten kann, habe das Projekt auch für ihn persönlich einen hohen Stellenwert. Auch deswegen könne man die Bedeutung der "Aufstiegshelfer"-Initiative nicht stark genug würdigen.