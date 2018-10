Von Harald Berlinghof

Schwetzingen/Hockenheim. Blickt man in Schwetzingen und Hockenheim auf die Zahlen der neuen IHK-Kaufkraftanalyse, so zeigt sich, dass beide überdurchschnittlich gut abschneiden. Vor allem etwa in den Bereichen Kaufkraft und Attraktivität der Einzelhandelslandschaft. Bei den Großen Kreisstädten spielen aber die Einkaufsmärkte auf der "grünen Wiese" eine wichtige Rolle. Weil sie auf den Gemarkungen der Städte liegen, erhöhen sie mit ihren Umsätzen zwar die Gewerbesteuereinnahmen und lassen Hockenheim und Schwetzingen im Ranking der IHK-Studie klettern. Gleichzeitig üben sie aber einen hohen Druck auf die eigenen innerstädtischen Einzelhandelsgeschäfte aus.

In Hockenheim geschieht das noch stärker als in Schwetzingen. Denn im dortigen Gewerbegebiet Talhaus befindet sich mit Globus ein großer Mega-Supermarkt, der Produkte von Lebensmitteln bis zur Elektronik anbietet. Ein Baumarkt und diverse Spezialitäten-Anbieter im Großformat (Pferdesport und Arbeitsbekleidung) ziehen zusätzlich an - sowohl Hockenheimer als auch Umlandbewohner. Gleiches gilt für Schwetzingen. Große Einkaufsmärkte, zum Beispiel das jüngst eröffnete Möbelhaus, und ein Baumarkt locken Leute aus nah und fern an.

Das erhöht die sogenannte Zentralitätsziffer in der Studie. Zum Hintergrund: Erhoben wurden Zahlen zur Kaufkraft und zum Einzelhandelsumsatz je Einwohner. Aber eben auch zur Attraktivität und überregionalen Anziehungskraft als Einzelhandelsstandort, genannt Zentralität. Ein Wert über 100 bei der Zentralitätskennziffer bedeutet eine überdurchschnittliche Anziehungskraft, ein Wert darunter eine schwache Attraktivität für das Umland.

Sowohl beim Hockenheimer Marketingverein (HMV) als auch beim Stadtmarketing Schwetzingen (SMS) ist man bemüht, den innerstädtischen Einzelhandel zu stärken. Dazu gehört günstiges und unproblematisches Parken in Innenstadtnähe. Auch inhabergeführte Geschäfte zählen dazu. "Auch der Tourismus und der Schlossgarten spielen dabei eine Rolle", sagt Anne-Marie Ludwig, Vorsitzende des SMS gegenüber der RNZ: "Land, Stadt und SMS ziehen dabei an einem Strang." Was in Schwetzingen der Schlossgarten, ist in Hockenheim das Motodrom. Auch dort bemüht man sich, die Besucher in die Innenstadt zu locken, um die Hockenheimer City zu beleben, wie Tobias Nolting, Geschäftsführer des HMV, ausführt.

Und so setzt sich die Analyse der Einwohner und ihrer Kaufkraft zusammen: Anfang des Jahres 2017 hatte Hockenheim laut Studie 21.625 Einwohner. Schwetzingen lag mit 21.589 Einwohnern knapp dahinter. Trotzdem wird Schwetzingen als Mittelzentrum der Region, Hockenheim als Unterzentrum eingestuft. Die Staffelung nach Oberzentrum (Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen), Mittelzentren und Unterzentren folgt der Einstufung, wie sie der Verband Region Rhein Neckar (VRRN) vorgegeben hat. Mittelzentren sind Orte, die auch einen periodisch auftretenden Bedarf der Bevölkerung abdecken. Unterzentren decken lediglich den täglichen Grundbedarf ihrer Einwohner ab. Auch die Schullandschaft und die Gesundheitsversorgung spielen bei der Einstufung eine Rolle.

Schwetzingen liegt im Bereich der Mittelzentren auf Augenhöhe mit Mosbach und Walldorf, wobei Mosbach von seiner Lage profitiert: Die Stadt liegt relativ weit von den Oberzentren entfernt und ist für das Umland attraktiv. Walldorf profitiert von seiner Bevölkerungsstruktur, von SAP und davon, dass die einzelhandelsrelevante Kaufkraft aufgrund guter Gehälter hoch ist. Bei der Zentralität liegt Schwetzingen (173,6) aber vor Walldorf (165,8). Dass sich Hockenheim als Unterzentrum mit einer Zentralitätskennziffer von 154,2 noch vor Mannheim und Heidelberg und nicht weit hinter Schwetzingen einordnet, darf aus Hockenheimer Sicht als positiver Befund der Studie gewertet werden.

Die jährliche Kaufkraft je Einwohner lag in Schwetzingen bei 26.546 Euro. Ausgeben für den Einkauf (nach Abzug beispielsweise von Mieten, Versicherungen, Tankstellen oder Internet-Handel) konnten die Schwetzinger davon 7426 Euro je Einwohner. Die vergleichbaren Zahlen für die Nachbarstadt Hockenheim lagen bei 24.099 Euro und 7067 Euro.