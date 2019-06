Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Was schleichend mit einem Glas Wein, einem Likör beginnt, endet mit dem unkontrollierten Griff zur Flasche. Cognac, Whisky, Wodka. "Zum Schluss habe ich alles getrunken, was ich kriegen konnte", sagt Silvia Ringer.

Tagsüber Medikamente zur Beruhigung, nach Feierabend Hochprozentiges. Ringer ist körperlich und seelisch im Ende. Die Sucht bedroht ihre Existenz. Der Arbeitsplatz bei Roche in der Produktion steht auf dem Spiel. Viele Jahre ist das her.

Mittlerweile leitet Ringer eine Selbsthilfegruppe und spricht im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden bundesweiten Aktionswoche Alkohol offen über ihre Suchterkrankung. Nicht zuletzt, weil das Schwerpunktthema in diesem Jahr Alkohol am Arbeitsplatz ist.

"Meine Arbeit war mir immer sehr wichtig", sagt sie. Getrunken habe sie dort nie, immer nur nach Feierabend. "Denn meine Probleme lagen ausschließlich im privaten Bereich", sagt sie. Mit Alkohol fühlen diese sich leichter an. Der Alkohol wird zum "Freizeitbegleiter".

Kollegen und Vorgesetzte merken früh, dass etwas nicht mit ihr stimmt und sprechen sie darauf an. Sie geht zum Therapeuten, bekommt mit Anfang 30 die Diagnose "Alkoholabhängigkeit", wendet sich an die Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes in Lampertheim und unterzieht sich stationär einer viermonatigen Entwöhnungsbehandlung.

"Nicht aus eigener Überzeugung, sondern weil andere sagten, es wäre gut für mich. Nur war ja der felsenfesten Meinung, dass es mir gut geht. Wozu also das Ganze?", beschreibt sie die Situation. Eine trügerische Einschätzung. Neun Monate ist Ringer anschließend zwar trocken. Doch dann geht es erst richtig los.

Sie geht wie gewohnt zur Arbeit. Nach Feierabend hat der Alkohol sie im Griff. Im Betrieb weiß man Bescheid. Man würde sie unterstützen. Wenn sie es denn zuließe.

"Ich hatte alles im Griff bis zu dem Tag, als ich dann doch mit Restpromille im Betrieb aufgelaufen bin und pusten musste", so Ringer. Die Abmahnung folgt umgehend. Ein Schock. Jetzt steht ihr Arbeitsplatz auf dem Spiel. Sofort wird bei Roche der sogenannte "Stufenplan" in Gang gesetzt. Ein Interventionsleitfaden für Unternehmen, der darauf abzielt, einerseits den betroffenen Mitarbeitern zu helfen und zur Therapie zu ermutigen, und andererseits auch ganz klare Vereinbarungen und Restriktionen zu formulieren. "Denn es geht ja in einer solchen Situation auch um Themen wie Arbeitssicherheit und Arbeitsfrieden", sagt Thomas Wenz, Mitarbeiter der Caritas-Suchtberatung Mannheim.

Dorthin hatte sich in ihrer Verzweiflung auch Ringers Mutter gewandt. "Mein Leben drehte sich ja nur noch darum, wie ich an Alkohol komme und dass ja auch immer genug griffbereit ist", sagt Ringer, die mittlerweile in Mannheim wohnt und sich nach einer stationären Entgiftung für eine ambulante Rehabilitation zur Stabilisierung entscheidet.

Einmal die Woche hat sie Termin bei Beate Dörflinger in den Räumen der Caritas-Suchtberatung in D7,5. Ringer arbeitet gemeinsam mit der Suchtberaterin an ihren Themen. Es gibt Krisen und Rückfälle. Doch irgendwann ist es vorbei.

14 Jahre ist das jetzt her. Ringer ist Mutter eines zwölfjährigen Sohnes. Sie hat eine Ausbildung zur Suchtkrankenhelferin gemacht, um ehrenamtlich in ihrem Betrieb Betroffene zu begleiten und Vorgesetzte zu beraten. Seit 13 Jahren engagiert sie sich im Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe "Nova Vita" in Mannheim-Waldhof, und hat vor drei Jahren auch den Vorsitz dieses Selbsthilfevereins für abhängige Menschen und deren Angehörige übernommen.

Und was rät sie denjenigen, die meinen ein Arbeitskollege trinkt zu viel? "Sprechen Sie ihn frühzeitig an." Auf keinen Fall sollte man das Problem mittragen oder helfen, es zu vertuschen, sagt auch Wenz.