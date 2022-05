Von Alexander Albrecht

Herr Kreuter, wie viele Anlagen wollen Sie bauen – und bis wann?

Wir haben insgesamt mehr als 1200 Quadratkilometer an sogenannten Erlaubnisrechten von Hessen über Baden-Württemberg bis nach Rheinland-Pfalz zur Aufsuchung von Geothermie und Lithium.

Horst Kreuter ist Managing Director der Vulcan Energie Ressourcen GmbH. Foto: privat

Sind Sie da schon dabei?

Ja. Wir haben im Falle von Hessen schon eine 3D-Seismik, also eine Art Ultraschallunterschung zur Erkundung des Untergrunds gekauft, werten die Daten aus und schauen dann, wo ein Kraftwerk entstehen kann. Das hilft uns, die geeigneten Lagen zu identifizieren. Ich würde mal sagen, dass wir auf der gesamten Fläche sicher über 30 Anlagen bauen könnten. Wo genau, das kann ich jetzt in diesem Stadium noch nicht genau sagen. Wir wissen von den beiden ersten Untersuchungsphasen, dass sich Insheim eignet, wir haben das Kraftwerk dort gekauft. Bis 2025 wollen wir fünf bis sechs Kraftwerke errichten – und anschließend mit dem Markt wachsen. Wir werden dann Jahr für Jahr neue Projekte ans Laufen bringen.

Eine Anlage soll ja zwischen Lampertheim, Mannheim und Schriesheim/Hirschberg entstehen. Wie weit sind Sie da?

Wir wollen im Sommer, voraussichtlich im August, mit der 3D-Seismik den Untergrund untersuchen. Dafür werden wir etwa 10.000 kleine Boxen (in der Größe einer Butterbrotdose) im gesamten Bemessungsgebiet auf der Erde verteilen. Spezielle Lastwagen senden ein Signal in den Boden. Die Reflexionen aus dem Untergrund werden von diesen Geophonen aufgenommen. Dann brauchen wir vier bis sechs Monate für die Auswertung, machen einen Kreis von etwa 1,5 Kilometern um das Zielgebiet und bemühen uns in dieser Fläche um ein Grundstück. Geeignet sind Standorte, in denen im Reservoir viel Thermalwasser fließt. So wie es im Moment aussieht, spricht viel dafür, dass wir mehr als ein Projekt in diesem Raum machen.

Wie viel müssen Sie dafür investieren?

Für die ersten fünf Produkte – dazu gehört die Geothermie und die Lithiumextraktionsanlage direkt vor Ort sowie eine Raffinerie in Frankfurt-Höchst, wo wir uns gerade ein Grundstück gesichert haben – planen wir mit einer Summe von etwa 1,7 Milliarden Euro.

Sie sind über einen Börsengang an Kapital gekommen. Das müssen Sie uns erklären.

Wir sind noch ein junges Unternehmen. Dr. Francis Wedin, ein Schwede, ist Rohstoffgeologe und hat in Australien eine Lithiummine entwickelt. Sein Problem war, dass diese einen großen CO2-Fußabdruck hinterlässt. So ist er auf die Idee mit dem Thermalwasser gekommen und hat herausgefunden, dass es weltweit zwei Regionen gibt, die sich besonders gut für die Lithiumgewinnung aus Thermalwasser eignen: Salton Sea in Kalifornien und der Oberrheingraben, für den er sich letztlich entschieden hat. Daraufhin hat er mich Anfang Mai 2018 über das berufliche Netzwerk LinkedIn angeschrieben. Drei Monate später gründeten wir die Vulcan.

Wie ging es weiter?

Wenn wir es an der Frankfurter Börse mit dem Thema Rohstoffe und als Newcomer versucht hätten, wären wir vom Parkett gekehrt worden. Australien erlebt dagegen einen Boom für Start-ups, und es gibt in Perth eine Rohstoffbörse. Wir haben uns in eine andere Firma eingekauft, um nicht selbst an die Börse gehen zu müssen und innerhalb von zwei Tagen etwa 4,5 Millionen Euro eingesammelt, das war unser Startkapital. Inzwischen werden unsere Aktien auch an der Frankfurter Börse gehandelt, und wir haben insgesamt ein Kapital von 270 Millionen Euro an der Börse aufgenommen, das wir investieren können. Fast alle unserer aktuell 130 Beschäftigen arbeiten in Deutschland und auch unsere Projekte sind hier im Oberrheingraben.

Das sind beachtliche Investitionen und Summen, dabei hat ihr Unternehmen noch keine nennenswerten Umsätze verbucht. Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, das Geld zu verlieren?

Das Geothermiekraftwerk in Insheim produziert Strom und sorgt für kleine Umsätze. Von den erwähnten 1,7 Milliarden Euro sind 30 Prozent Eigenkapital, der Rest ist fremdfinanziert. Wir wollen Ende 2024 mit der Produktion beginnen, wir haben die Chargen für 2025 bis 2030 bereits an VW, Stellantis (früher Fiat Chrysler; Anm. d. Red.) Renault, LG Energy Solution (der zweitgrößte Batterieproduzent der Welt, Anm. d. Red) sowie an Umicore, ein Unternehmen das Kathoden herstellt, verkauft. Wir wissen also, wo das Geld herkommt.

Aber?

Die Frage ist, wie sicher sind wir, dass wir das Lithium auch liefern können. Dazu machen wir uns Erkenntnissen aus 20 Jahren Geothermie und das Wissen französischer Kollegen zunutze, die bereits in den 70er- und 80er-Jahren das Lithium-Vorkommen im Oberrheingraben untersucht haben. Schon damals zeigte sich ein großes Potenzial. Was allerdings fehlte, war der Markt. Wir können in den Tiefenreservoiren 140 bis 220 Milligramm Lithium pro Liter Wasser erwarten. Früher hat man mit nur einer Bohrung das Reservoir erschlossen, wir machen das zusätzlich mit zwei oder drei Verzweigungen. Das bedeutet: mehr Sicherheit, weil der Druck nicht so hoch ist, sich weniger Spannungen und Seismizität aufbaut, und wir stellen auch die Fördermenge sicher.

Sie wollen Lithium gewinnen und auch Wärme an die MVV verkaufen, die diese ins Fernwärmenetz einspeisen möchte. Könnten sie uns bitte die technischen Abläufe erklären?

Wir suchen den Untergrund auf und stellen einen Produktionsbohrung mit den zwei bis drei Ästen her. Der Oberrheingraben ist wie ein Puzzle in Blöcke zerbrochen, mal liegt das Reservoir in 2500 Metern Tiefe, mal in 4000. Dann bringen wir das Thermalwasser mit etwa 100 Litern pro Sekunde nach oben. Das hat eine Temperatur von 150 bis 180 Grad. Jetzt haben wir Thermalwasser oben mit einer Temperatur von zum Beispiel 160 Grad. Für die Lithiumgewinnung eignen sich 60 bis 70 Grad, also müssen wir das Wasser auf diese Temperatur abkühlen. Das machen wir mit Energiegewinnung, Wärme, Kälte oder Strom. Insgesamt brauchen wir die Hälfte der Wärmeenergie aus den Bohrungen für die Lithiumherstellung – die dann aber CO2-frei ist, weil wir dafür die Wärme aus der Geothermie nutzen.

Wie funktioniert das mit dem Lithium?

Wir leiten das abgekühlte Thermalwasser durch große Zylinder. Darin befindet sich ein sogenannter Sorbent. Das ist ein physikalisches Verfahren, bei dem nur die Lithiumionen in die Lücken des Sorbents reinpassen. Alle anderen Inhaltsstoffe des Thermalwassers fließen durch. Das Thermalwasser gelangt durch eine zweite Bohrung zurück in den Untergrund, sodass wir einen geschlossenen Kreislauf des Thermalwassers an der Oberfläche haben. Die Zylinder mit dem Sorbent spülen wir mit klarem Wasser, dabei entsteht Lithiumchlorid. Übrig bleiben relativ wenig Lithiumchlorid und viel Wasser. Mit der Energie aus der Geothermieanlage erreichen wir in einem geschlossenen Kreislauf eine Verdampfung, der Lithiumchlorid-Anteil steigt auf 40 Prozent. Anschließend bringen wir das Lithiumchlorid-Wassergemisch nach Frankfurt-Höchst. Dort wird es in einer Elektrolyseanlage zu Lithiumhydroxid verarbeitet, wobei wir mit einer Spezialfirma zusammenarbeiten. Das Hydroxid, weißes Pulver, kommt dann in die Autobatterie. Das restliche Wasser fahren wir in unsere Anlage zurück, wo das Wasser wieder verwendet wird. Wir haben einen Mitarbeiter aus Kalifornien eingestellt, der genau über die Kompetenz der Lithiumgewinnung aus dem Thermalwasser verfügt. Dazu haben wir sehr viel Wärme übrig, mit dem wir regionale Netze wie das der MVV mit CO2-freier Wärme versorgen können. Letztlich können wir dadurch auch die Abhängigkeit von Russland reduzieren, genauer gesagt die Geothermie verfügt in Deutschland über das Potenzial etwa 40 Prozent des dortigen Erdgases zu ersetzen, das hierzulande zum Heizen verwendet wird.

Welche praktischen Erfahrungen haben Sie schon gesammelt?

Wir haben in unserer Pilotanlage in Insheim schon kiloweise Lithiumhydroxid produziert und es in die Labore transportiert. Es erfüllt alle Qualitätsanforderungen der Batteriehersteller. In einem weiteren Schritt wollen wir in Insheim eine Demonstrationsanlage bauen, in der wir pro Monat mehrere Tonnen herstellen können. Dabei passen wir eine seit 20 Jahren etablierte Technologie an die chemische Zusammensetzung unseres Thermalwassers im Oberrheingraben an. Nach unserer ersten Abschätzung sind wir uns sicher, dass wir 30 Jahre und mehr Lithium fördern können, ohne dass die Menge abnimmt. Zu einer ähnlichen Abschätzung kommt das KIT. Wir wollen aus unseren ersten fünf bis sechs Anlagen 40000 Tonnen Lithiumhydroxid gewinnen, das reicht etwa für eine Million Autobatterien. Wir gehen davon aus, dass wir einmal den Bedarf der Batterieherstellung in Deutschland vollständig und bezogen auf die EU zu etwa 25 Prozent abdecken können. Allein in Europa werden etwa 50 Fabriken für Lithium-Ionen-Batterien geplant.

Wo kommt das Lithium bislang her?

Aktuell sind wir in Deutschland fast zu 100 Prozent vom Import abhängig. 60 Prozent des Lithiums weltweit stammt aus den Tagebauen zum überwiegenden Teil aus Australien. Dort gibt es Gesteinsschichten, die etwa ein Prozent Lithium enthalten. Dieses Gestein wird gebrochen, gemahlen und nach China gebracht, wo das Lithium durch den Einsatz von Kohleenergie aus dem Stein herausgebrannt wird. Dabei entsteht jedoch sehr viel klimaschädliches CO2 – pro Tonne Lithiumhydroxid rund 15 Tonnen. Etwa 40 Prozent stammen aus Südamerika, vornehmlich aus den Anden, wo es in Salzseen und aus Grundwasser gewonnen wird. Dabei entsteht zwar weniger CO2, allerdings braucht man mehr Chemie und Wasser, das in diesen Gegenden knapp ist.

Geothermie ist umstritten und weckt bei vielen Menschen Ängste vor Erdbeben. Sie gehen so weit, dass Sie sicher sind, dass es nicht zu Erschütterungen und Gebäudeschäden kommt. Was macht Sie so sicher?

Schauen wir uns Vendenheim bei Straßburg an, wo eine Geothermieanlage 2020 beim Anlaufen Erdbeben ausgelöst hat. Vor wenigen Tagen ist der Untersuchungsbericht erschienen. Danach hat der Projektentwickler so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Er führte keine ausreichende Erkundung des Untergrunds durch was keine zutreffende Risikoanalyse zur Seismizität zuließ, verstieß gegen Auflagen der französischen Zulassungsbehörden. Zudem handelte es sich bei dem Gestein um harten Granit, das sensibel auf starke Druckschwankungen reagiert. Wir gehen in weicheren Buntsandstein, der nicht so sensibel reagiert. Und wir suchen exakt die Stellen auf, die hochdurchlässig sind. Das sind Bereiche von 600 bis 800 Metern Breite, wo das Gestein stark zerbrochen ist. Dann können sie erst gar nicht den Druck aufbauen, um Gestein aufzureißen, also das Gestein zu brechen. Das Wasser fließt einfach weg, weil die Durchlässigkeit so hoch ist.

Sie arbeiten auch mit den Betreibern der Anlage in Landau zusammen, wo es in der Vergangenheit ebenfalls viele Probleme gab.

Landau hat eine holprige Geschichte mit verschiedenen Inhabern, vor allem am Anfang gab es Probleme. Man hat aber sehr viel aus den Rückschlägen gelernt, die Fehler sind von der Wissenschaft und Ingenieuren aufgearbeitet worden und passieren jetzt nicht mehr. Wir sind dort nicht Betreiber, sondern haben mit dem Inhaber verabredet, das Lithium im Thermalwasser der Anlage zu nutzen.

Sicher und ohne Risiko: Mit diesem Anspruch ist schon einmal eine Firma aus Karlsruhe in der Kurpfalz angetreten – und gescheitert.

Das kann man so nicht sagen. Die Bohrung von GeoEnergy in Brühl war die bislang erfolgreichste im Oberrheingraben. Die haben alles richtig gemacht: mit der 3D-Seismik ein Zielgebiet entdeckt und einen hoch durchlässigen Bereich angebohrt. GeoEnergy hatte das Problem, dass etwa zur gleichen Zeit die Anlage in Landau ein kleines Erdbeben auslöste. Und so drehte sich in Brühl die Stimmung. Daran wäre das Projekt aber nicht gescheitert. Die GeoEnergy wurde von einem italienischen Unternehmen mit einer Dependance in Frankfurt übernommen. Die Muttergesellschaft in Italien war dort in einen großen Wirtschaftsskandal verwickelt und ist daran zu Grunde gegangen, was auch die deutsche Tochterfirma betroffen hat.. Es gab keine technischen Probleme, die Diskussion in Brühl hätte zum Positiven gewendet werden können.

Das nehmen Ihnen hartnäckige Kritiker und Bürgerinitiativen aber nicht ab.

Die Bevölkerung ist größtenteils nicht informiert und muss aufgeklärt werden. Wir haben das Erdbeben-Problem im Griff. Die Behauptungen von Bürgerinitiativen werden von Fachleuten widerlegt. Das wichtigste Argument der Initiativen ist: Es ist schon mal was passiert, und die Geothermie birgt große Risiken wird behauptet. Diese Bilder, mit denen man versucht die Technologie abzuwerten und Stimmung zu machen kennen wir alle. Jedoch hat man aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt und die Risken fast vollständig beseitigt. Mit Kritik kann man umgehen, und als börsennotiertes Unternehmen müssen wir ohnehin alle wichtigen Informationen offenlegen. Jene, die laut sind, bestimmen mitunter das Bild in der Öffentlichkeit. In Bereichen, wo wir informiert haben und auch Stadtwerke involviert sind, wie bei uns die MVV, gibt es einen Vertrauensvorschuss.

Ein Konsortium aus MVV und EnBW will im Oberrheingraben ebenfalls Geothermieanlagen bauen. Kommen Sie sich da nicht gegenseitig in die Quere?

Nein, wir haben unterschiedliche Aufsuchungsgebiete, die sich nicht überdecken können, wie es auch das Bundesberggesetz vorsieht. Wir sind keine Konkurrenten, sondern gute Nachbarn.

Welche laufenden Geothermie-Projekte gibt es und welche Anlagen sind geplant?

Es gibt das Demonstrationskraftwerk in Bruchsal, dazu kommen die Anlagen in Insheim und Landau. In Frankreich haben wir Soultz-sous-Forets und Rittershoffen im Elsass, in der Schweiz das Wärmeprojekt in Riehen bei Basel. Bei den Projektgebieten von Süden nach Norden: Riehen, so erfolgreich, dass es erweitert werden soll, das Badenova-Projekt, wo es ein Erkundungsgebiet von Freiburg im Osten bis an den Rhein im Westen gibt. Es folgen unser Projekt "Natürlich Ortenau", das von etwa Offenburg bis südlich an den Flughafen Karlsruhe-Baden reicht, dann folgt nach Norden ein Gebiet des Projektentwicklers Deutsche Erdwärme. Bis in den südlichen Teil von Mannheim reicht das Erlaubnisgebiet des Konsortiums von EnBW und MVV. Von Mannheim bis in den Raum des hessischen Lampertheim ist Vulcan aktiv. Weiter im Norden schließt sich das Entwicklungsfeld eines kanadischer Projektentwicklers an. In der Pfalz sind wir in Insheim am Start, nördlich davon befindet sich die Geothermieanlage in Landau. Weiter im Norden sind die Stadtwerke Schifferstadt und Speyer aktiv.