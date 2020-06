Von Peter Wiest

Haßloch. Es ist kühl. Nass. Und windig. Aber es ist auch einfach ein tolles Gefühl, endlich mal wieder den "Donnerfluss" hinunter zu rauschen und beim Wildwasserritt Auge in Auge zu sein mit den gigantischen, vorsintflutlich anmutenden Dinosauriern. "DinoSplash" nennt sich die große neue Attraktion im Holiday Park – und kommt bereits beim Probelauf am Sonntag zur Wiedereröffnung der fast 400.000 Quadratmeter großen Freizeitanlage in Haßloch hervorragend an.

Raus aus dem "Donnerfluss-Boot", ein bisschen abgetrocknet – und nichts wie weiter zur "GeForce", einer der größten Achterbahnen in Europa. Auch wenn man hier, im Gegensatz zum "Donnerfluss", nur mit Mundschutz zusteigen darf – was soll’s, das ist es wert. Rauf auf den Gipfel, Arme in die Höhe und so wie eh und je mit lautem Gebrüll und Mordskaracho runter ins Tal. 500 Haßlocher dürfen "ihren" Park vor dem eigentlichen Startschuss an diesem Mittwoch testen. Der Ansturm auf die Tickets sei enorm gewesen, berichtet der für das Marketing zuständige Jan Reinisch.

Petra und Manfred Bieneck genießen den Tag – und loben die Sicherheitsmaßnahmen, die in Anbetracht der Corona-Krise getroffen wurden. "Es dauert zwar manchmal schon ein bisschen lange, bis etwa die Achterbahn-Kabinen nach jeder einzelnen Fahrt gereinigt und desinfiziert sind", erzählt der 27-jährige Haßlocher an " GeForce". "Aber das lässt sich aushalten." Wie es allerdings sein werde, wenn der Park wieder für Tausende von Besuchern öffne, fragt sich ein Mann, der mit seiner Frau und den beiden Kindern, 18 und 15 Jahre alt, gekommen ist. "Wenn ich jedoch sehe, wie gut das heute alles organisiert ist, bin ich zuversichtlich, dass die das dann auch noch schaffen", meint er. Er selbst habe auf jeden Fall keine Angst, sich anzustecken: "Da ist das Einkaufen im Supermarkt gefährlicher."

"Das war schon übel und hat richtig wehgetan", gesteht Jan Reinisch mit Blick auf Anfang April, als der Park nicht wie geplant öffnen konnte. Immerhin gehe es um rund 100 Arbeitsplätze, darunter etliche für Saisonarbeiter. "Glücklicherweise konnten alle an Bord bleiben, wenn auch einige mit Kurzarbeit." In den zurückliegenden Tagen haben viele von ihnen mitgeholfen, umfangreiche Markierungen und Wegweiser auf dem Boden am Eingang sowie beim Zugang zu den einzelnen Attraktionen anzubringen. Entstanden ist ein übersichtliches Einbahn-Wege-System, dessen Richtungspfeile in unterschiedlichen Farben gehalten sind.

Jeder Besucher muss eine Maske mitbringen. Im Eingangsbereich sowie in den Shops, den Wartebereichen, bei manchen Fahrgeschäften und in der Gastronomie ist der Mundschutz vorgeschrieben. Eine generelle Maskenpflicht gibt es nicht. An verschiedenen Stellen befinden sich Desinfektionsstationen. Nur wenige Attraktionen wie zum Beispiel das Bällchenbad für Kinder bleiben geschlossen, da dort der Mindestabstand nicht einzuhalten wäre. Shows fallen ebenso aus.

Am Mittwoch wird die Anlage mit vorerst 2000 zugelassenen Besuchern täglich geöffnet. "Dann schauen wir, wie’s läuft und was die Behörden sagen", so Reinisch. Wenn alles gut geht und das Gesundheitsamt zustimmt, soll die Kapazität sukzessive hochgefahren werden auf bis zu 8000 Gäste pro Tag. Das ist mehr als die Hälfte weniger als vor Corona.

Info: Für den Besuch ist eine Registrierung und Ticket-Buchung unter www.holidaypark.de erforderlich.