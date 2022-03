Als erstes wird von der A 61 her ein 400 Meter langer Abschnitt am Dreieck Hockenheim saniert. Die Fahrbahnen wurden hier bereits verengt. Foto: Dorn

Hockenheim/Walldorf.(cab) Erste Fahrbahnabschnitte sind schon mit gelben Markierungen verengt worden: Auf der A 6 wird alles vorbereitet für die Sanierung der rund fünf Kilometer langen Strecke zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Walldorfer Kreuz in Fahrtrichtung Heilbronn. Am nächsten Montag geht es los. Im Dezember soll alles fertig sein.

> Mehr als nur die Fahrbahn. Nicht nur der in die Jahre gekommene Belag wird ersetzt, sondern auch die Leitplanken werden erneuert. Zudem werden fünf Brückenbauwerke saniert und der Parkplatz "Herzkammer".

> 400 Meter zur Vorbereitung. Ab Montag wird zunächst als Vorabmaßnahme ein etwa 400 Meter langer Abschnitt nach Heilbronn im Bereich des Hockenheimer Dreiecks erneuert: die beiden rechten Fahrstreifen, die von der A 61 her kommen, sowie der Standstreifen hier. Das dient als Vorbereitung für die Verkehrsführung in der eigentlichen Hauptphase der Baustelle. Der Verkehr wird ab sofort etwa vier Wochen lang auf zwei verengten Fahrstreifen links an der Baustelle vorbeigeführt. Die Verengung an dieser Stelle bleibt bestehen bis zum Abschluss aller Bauarbeiten im Dezember.

> Vorphase: Die Arbeiten im Mittelstreifen. Im Vorfeld der eigentlichen Fahrbahnsanierung werden wohl ab Ende Mai die Ein- und Ausfahrten der Tank- und Rastanlage "Am Hockenheim Ring" (Ost und West) darauf vorbereitet. Dann beginnt die Umlegung des Verkehrs nach Heilbronn auf die "Mannheimer Seite". Dafür müssen wie immer Mittelstreifenüberfahrten hergestellt werden, und der Mittelstreifen wird verbreitert für die nötigen Schutzeinrichtungen. Die Verkehrsführung dafür wird Anfang Juni eingerichtet. Anschließend stehen auf der Fahrbahn nach Heilbronn drei verengte Fahrstreifen zur Verfügung und auf der Gegenfahrbahn zwei.

> Hauptphase: Die Fahrbahnsanierung. Voraussichtlich Ende Juni 2022 wird der Verkehr nach Heilbronn mithilfe der Mittelstreifenüberfahrten komplett auf die Fahrbahn nach Mannheim umgelegt. Dann kann die Autobahn auf der "Heilbronner Seite" saniert werden. Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage "Am Hockenheim Ring" ist über die gesamte Bauzeit hinweg aber möglich. In Fahrtrichtung Mannheim stehen weiterhin zwei Fahrstreifen verengt zur Verfügung.

> Warnung vor Verkehrsbehinderungen. Die zuständige Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes geht davon aus, dass es Verkehrsbehinderungen geben wird, je nach Tageszeit. Die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Mannheim zwischen dem Walldorfer Kreuz und dem Dreieck Hockenheim ist laut der Behörde für 2023 vorgesehen – und würde dann mit der Mannheimer Bundesgartenschau kollidieren.