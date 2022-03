Voller Stolz in Rennmontur: Am vergangenen Wochenende hat Lukas Gajewski mit diesem BMW 318 ti aus den 1990er-Jahren sein erstes Rennen auf dem Hockenheimring gefahren. Foto: Racephotography by Denis P.

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. An einer Begrenzungsmauer im Hockenheimer Motodrom ist Endstation für einen BMW 318 ti. Nach einer Berührung mit einem Rennkonkurrenten knallt der BMW in die Mauer, Glasscherben segeln auf die Fahrbahn, und das Auto hat nur noch Schrottwert. Der Fahrer wird dabei verletzt.

Das Geschehen zeigt, dass es die Teilnehmer an den DMV (Deutscher Motorsport Verband) Goodyear Racing Days auf dem Hockenheimring ernst nehmen. Nicht alle sind auf Wertungspunkte aus, aber der Ehrgeiz, sich nicht abhängen zu lassen, fährt bei jedem mit. "Gleichzeitig ist man ständig dabei, in den Rückspiegel zu schauen, weil man den Profis nicht im Weg stehen will und auf gar keinen Fall einen Unfall provozieren möchte. Aber bei mehr als 50 Autos gleichzeitig auf der Strecke bleiben kleinere Berührungen nicht ganz aus. Das Adrenalin ist bei allen Teilnehmern eines solchen Rennens im Blut", meint Lukas Gajewski, der am Sonntag sein erstes Rennen auf einer Motorsport-Rennstrecke gefahren ist. Er hat nicht nur Benzin im Blut und Adrenalin in den Adern, sondern auch den Hockenheimring in sein Herz geschlossen.

Als Siebenjähriger, aus Menden im Sauerland stammend, kam er mit seinem Vater erstmals an den Hockenheimring. Das war der Beginn einer langen Freundschaft, denn die Rennstrecke und der Motorsport hatten es dem Jungen angetan. So sehr, dass er sich als Moderator und Kommentator von Rennserien beruflich engagierte und bis hin zur Formel 1 zahlreiche Rennsportveranstaltungen begleitete.

Mit 15 Jahren hat er sein erstes Kart-Rennen moderiert und kommentiert. Als einer der Streckensprecher hat Gajewski die Formel 1 seit 2014 auf der badischen Rennstrecke begleitet. Er arbeitet fürs TV und hat Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg schon vor dem Mikro gehabt. "Ansonsten ist das in der Formel 1 eher schwierig. Die Fahrer sind ganz eng durchgetaktet, was Interviews angeht", sagt Gajewski.

Lukas Gajewski (links) bei einem Interview an der Rennstrecke. Foto: Torsten Karpf

Jetzt hat er die Perspektive gewechselt. Vom Streckensprecher, der dem Publikum die Rundenzeiten, Überholmanöver und Flaggensignale erläutert, hat er sich zum Rennpiloten gemausert. Am vergangenen Sonntag hat er sich erstmals ins Cockpit gesetzt und hat einen BMW 318 ti aus den 1990er-Jahren eigenhändig um den Kurs gesteuert. Mehr als 50 Starter umfasste das Feld der BMW-Renner. Dabei sind die BMW 318 ti keine Raketen und bringen es mit ihren maximal 140 PS auf gerade einmal 170 bis 180 Stundenkilometer. "Das ist Breitensport für jedermann. Die Autos sind bezahlbar, und ein hoher Spaßfaktor ist garantiert", erklärt der Rennsportfan.

Nach dem Umbau mit Hilfe eines Umrüst-Sets gleichen sich die Autos in ihren Fahreigenschaften weitgehend. Ein Überrollbügel, ein neues Fahrwerk, ein Heckspoiler und fertig ist das Rennauto, mit dem es auf die Strecke geht. Letztlich hat man sich am vergangenen Wochenende in zwei Rennen mit jeweils mehr als 50 Startern mit Platz 27 und Platz 10 achtbar aus der Affäre gezogen. Gajewski, dessen Stärke eher im verbalen Begleiten von Rennserien liegt, hat sich die Fahrzeiten der Rennen, die auf maximal eine Stunde begrenzt sind, mit Florian Sternkopf geteilt.

Der Hobbyfahrer Gajewski hat dem semiprofessionell agierenden Sternkopf die fahrerisch anspruchsvolle Startphase überlassen. "Ich habe dann im zweiten Teil der Rennen versucht, das Auto heil ins Ziel zu bringen und die Platzierungen zu verteidigen", meint Gajewski mit einem Augenzwinkern.