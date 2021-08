Hockenheim. (RNZ) Der Blick hinter die Kulissen des Hockenheimrings – das lässt die Herzen der Motorsportfans höher schlagen. Während einer circa 90-minütigen Führung erleben die Teilnehmenden den renommierten Kurs hautnah. In diesem Sommer stehen Interessierten mit der Insider Tour, der Track Tour und der E-Kart Tour gleich drei Optionen für eine Rennstrecken-Erlebnisführung zur Auswahl.

So werden bei der Insider Tour nach einem kurzen historischen Rückblick verschiedene Tribünen besucht und abschließend das Fahrerlager mit Boxenanlage, die Race Control und das Siegerpodest erkundet. Die Tour eignet sich besonders für Einzelpersonen und Familien. Aber auch Vereine, Busgruppen sowie Firmenkunden können auf Anfrage Sonderführungen buchen.

Für alle Motorsportbegeisterten, die sich vor allem für den berühmten Asphalt beziehungsweise die Grand-Prix-Strecke des Hockenheimrings interessieren, findet in diesem Jahr erstmals die Track-Tour statt. Nach einer kurzen Einführung in der Südtribüne folgen die Teilnehmer dem Tourleiter im eigenen Fahrzeug auf die Strecke. Dort werden verschiedene Stopps eingelegt, an denen die Besonderheiten des jeweiligen Abschnitts erklärt werden. Gekrönt wird die Tour durch eine geführte Runde im eigenen Auto auf dem Hockenheimring.

Auch die Teilnehmer der E-Kart Tour wechseln im Verlauf der Führung die Perspektive vom Besucher zum Rennfahrer. Während der Führung umrunden sie den knapp 4,6 Kilometer langen Kurs zweimal mit modernen E-Karts. Das Erlebnisprogramm wird in Kooperation mit der Emodrom Event + Services GmbH durchgeführt, die nicht nur die Ausrüstung zur Verfügung stellt, sondern auch den fahraktiven Part betreut. Die Premium-Variante der Tour beinhaltet zusätzlich 30 Minuten Fahrvergnügen mit den emissionsfreien Flitzern auf der Emodrom-Kartbahn im Anschluss an die Tour.

Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Die Gruppengrößen sind limitiert. Tickets sind im Online-Vorverkauf erhältlich. Im Internet oder per E-Mail an fuehrungen@hockenheimring.de gibt es alle Informationen zu den Touren.