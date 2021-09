Hockenheim. (RNZ) Die Rennserie DTM und Hockenheim – das ist eine ganz besondere Verbindung. Unzählige denkwürdige "PS-Schlachten" haben auf der legendären Piste stattgefunden, egal ob auf der alten Strecke mit den langen Waldgeraden oder seit 2001 auf dem modernen, 4,5 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs mit seinem anspruchsvollen, abwechslungsreichen Layout und den zahlreichen Überholmöglichkeiten. So euphorisch kündigt der Veranstalter das DTM-Wochenende vom 1. bis 3. Oktober an und spricht von einem großen Motorsport-Festival.

Demnach fahren bei der DTM 2021 mehr als 20 GT 3-Fahrzeuge der Marken Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche um Punkte und Pokale. Die Ausgeglichenheit im Feld sei bemerkenswert. In der Regel liegen die Boliden im Qualifikationstraining nur um rund eine Sekunde getrennt, entsprechend hart umkämpft sind die Rennen. Dafür spricht auch die Siegerstatistik in den bisherigen acht Saisonrennen. Nicht weniger als sechs verschiedene Piloten auf vier Fabrikaten standen bis dato ganz oben auf dem Siegerpodest.

Nur einer gewann öfter als einmal – Kelvin van der Linde im Audi R8 LMS des Team Abt Sportsline. Zur Saisonhalbzeit betrug der Vorsprung des 25-jährigen Südafrikaners auf seinen nächsten Verfolger, Maximilian Götz vom Mercedes-AMG Team HRT, 33 Punkte. Was sich komfortabel anhört, es aber nicht ist. Denn ein Ausfall, wie ihn van der Linde im Sonntagsrennen auf dem Nürburgring hinnehmen musste, kann die Ausgangslage im Titelkampf dramatisch verändern. Knallharter Motorsport am äußersten Limit und notfalls auch mit beherztem Körpereinsatz – das ist die DTM 2021, heißt es in der Mitteilung des Organisators weiter.

Vielfalt ist nicht nur bei den Piloten – mit Sophia Flörsch (20, München, Audi R8 LMS) und Esmee Hawkey (23, England, Lamborghini Huracán) sitzen auch zwei Frauen im Cockpit – sondern auch in technischer Hinsicht gegeben: Turbomotoren wie im Ferrari 488 und BMW M6 kämpfen gegen Sauger, Achtzylinder gegen Zehnzylinder, Mittelmotor-Konzepte wie im Ferrari, Audi oder Lamborghini gegen Frontmotor-Boliden à la BMW oder Mercedes. Das Rennwochenende ist dicht gepackt mit feinster Action. Je ein Qualifikationstraining am Samstag und Sonntag markiert die Ausgangslage für die beiden DTM-Rennen über 55 Minuten plus eine Runde inklusive Pflichtboxenstopp, bei dem, anders als in anderen Rennserien, keine Mindestzeit gilt, sondern die vier Räder so schnell wie möglich gewechselt werden müssen.

Ein zusätzliches Spannungsmoment, denn bei der hohen Ausgeglichenheit im Feld ist klar: Verschenkte Sekunden beim Boxenstopp sind auf der Strecke kaum noch aufzuholen. Zudem gibt es ein tolles Rahmenprogramm, kündigt der Veranstalter an.

Info: Pro Tag sind 25.000 Zuschauer zugelassen, es gilt nach aktuellem Stand die 3G-Regel. Unter Einhaltung der behördlichen Auflagen wird das Fahrerlager für die Zuschauer geöffnet. Tickets gibt es online unter tickets.dtm.com sowie unter der DTM-Ticket-Hotline 01806/99 11 66. Auch über Hotline des Hockenheimrings unter 06205/95 02 22 sind Tickets buchbar.