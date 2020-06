Hockenheim. (dpa) Vor den geplanten Übersee-Rennen will die Formel 1 nach Informationen von "Auto, Motor und Sport" weitere zwei Grand Prix in Europa austragen. Für diese Grand Prix gibt es in Hockenheim, Imola und Mugello angeblich drei Kandidaten. Da am 6. September bereits das vorläufige Europa-Finale im italienischen Monza stattfindet, habe der Traditionskurs in Nordbaden "eine gute Chance auf ein Rennen in der zweiten September-Hälfte", schrieb das Fachmagazin am Donnerstag. Die Formel-1-Bosse seien zu diesem Schluss gekommen, da Überseerennen wegen der unterschiedlichen Reisebestimmungen schwer planbar sind.

Hockenheim hat stets seine grundsätzliche Bereitschaft bekundet, ohne eigenes finanzielles Risiko ein Formel-1-Rennen auszurichten. Im Kalender für dieses Jahr hatte der Kurs gefehlt. Die Königsklasse des Motorsports will mindestens noch 15 Rennen in diesem Jahr austragen, um die vollen TV-Gelder zu kassieren. Der Neustart ist für den 5. Juli im österreichischen Spielberg vorgesehen.

Die Formel 1 diskutiert "Auto, Motor und Sport" zufolge auch über zwei Rennen im russischen Sotschi, wo seit 2014 auf dem ehemaligen Olympia-Gelände gefahren wird. Dort wären die Hygienebestimmungen der Formel 1 gut umzusetzen. Sotschi war im ursprünglichen Rennkalender für den 27. September angesetzt.

Update: Donnerstag, 4. Juni 2020, 12.57 Uhr

Hockenheim. (dpa) Nach dem Fehlen im Formel-1-Notkalender für die erste Saisonphase steht der Hockenheimring der Austragung eines Grand Prix immer noch grundsätzlich offen gegenüber. Die Geschäftsführung des Traditionskurses in Nordbaden will die weitere Entwicklung aber erstmal ohne Druck mitverfolgen. "Wenn sich eine Situation ergeben würde, dass nochmal Bedarf besteht, schauen wir, ob es machbar ist", sagte Geschäftsführer Jorn Teske der Deutschen Presse-Agentur. "Wir richten unsere Planungen aber nicht zwanghaft danach aus, jetzt noch ein Formel-1-Rennen veranstalten zu müssen."

Die Formel 1 hat am Dienstag ihren Notkalender für die erste Saisonphase mit acht Rennen veröffentlicht. In diesem Plan fehlt der Hockenheimring. Der Saisonstart soll am 5. Juli im österreichischen Spielberg erfolgen, die Europa-Tour endet dann erstmal am 6. September in Monza. "Das Thema Juli/August ist vom Tisch", sagte Teske mit Blick auf die ersten Daten des Notkalenders. In den nächsten Wochen will die Formel 1 weitere Termine bekanntgeben, Hockenheim wird ein Nachrückerkandidat bleiben.