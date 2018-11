Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Zwei Brücken über den neuen Kraichbach konnten Oberbürgermeister Dieter Gummer und die Abteilungspräsidentin des RP-Karlsruhe, Susanne Diebold, jetzt auf einen Streich frei geben.

Sowohl die Kfz-Brücke als auch die kaum 30 Meter entfernte Fußgänger- und Fahrradbrücke zwischen Unterer Mühlstraße und Zehntscheune sowie Messplatz und Schulzentrum sind ab sofort für den Verkehr nutzbar. Beim Durchschneiden des Bands auf der Fußgänger- und Fahrradbrücke durften auch einige Gemeinderäte die Scheren schnippen lassen. Immerhin werden die Kosten für jene Brücke in Höhe von 380.000 Euro von der Stadt allein getragen. Die etwa 30 Meter lange Kfz-Brücke dagegen wird mit 595.000 Euro vom Land gefördert. Die Gesamtkosten betragen 850.000 Euro, wie Dieter Gummer in seiner Begrüßung vor den zahlreich erschienenen Bürgern ausführte.

In Hockenheim und auch im Regierungspräsidium empfindet man die Freigabe der beiden Brücken als weiteren Meilenstein bei der Abwicklung des gesamten Hochwasser- und Ökologieprojekts (HÖP), als Brückenschlag im wahrsten Sinn des Wortes zwischen der Hockenheimer Innenstadt und den städtischen Bereichen jenseits des Kraichbachs. Der Platz an der Zehntscheune und der Messplatz rücken näher zusammen und sind jetzt fußläufig, mit dem Fahrrad und auch mit dem Auto schnell erreichbar. Über die Fahrrad- und Fußgängerbrücke sollen die Schüler das Schulzentrum möglichst sicher und unfallfrei erreichen. Bei der Anfahrt zur Kfz-Brücke hat man ein Geschwindigkeit reduzierendes, sogenanntes Berliner Kissen eingebaut.

"Man spürt in Hockenheim, dass der Gemeinderat und die Stadtverwaltung das Kombiprojekt, das Hochwasserschutz, Ökologie und städtebauliche Entwicklung verbindet, mittragen", erklärte Diebold.

Die neue grüne Lunge Hockenheims in Fortsetzung des Gartenschauparks umfasst eine Fläche von etwa fünf Hektar. Auf einer Länge von 800 Metern wurden die beiden Gewässerläufe des alten Kraichbachs und des Mühlkanals in einem neuen, naturnahen Gewässerbett vereint. Die Umleitung ins neue Bachbett war inklusive der Umsetzung der Fauna der alten Gewässer bereits im Juli erfolgt. Inzwischen fließt der neue Kraichbach munter plätschernd unter den beiden neuen Brücken hindurch.

Der feierliche Spatenstich war am 21. Juni 2017 erfolgt. Die Fertigstellung des Projekts ist für Herbst 2019 geplant. Noch im November sollen die Treppenanlage zum Biergarten und die Kraichbachterrasse fertig werden. Zwei Maßnahmen, die den stadtnahen Erholungscharakter des Areals ganz erheblich betonen sollen.

Ab Januar werden dann der Bau der Spazierwege entlang des Kraichbachs und die Begrünungsarbeiten in Angriff genommen. Rund 13,8 Millionen Euro werden in das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt investiert. Vorhabenträger ist das Land Baden-Württemberg. Die Stadt Hockenheim als Projektpartner beteiligt sich an der Summe mit 3,3 Millionen Euro.