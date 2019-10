Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Erst sollte sozialer Wohnungsbau für Flüchtlinge und Obdachlose entstehen, dann ein Seniorenheim - schon seit einigen Jahren wird über die Zukunft des Reiterplatzes in Hockenheim diskutiert. Beide Optionen sind wegen zu hoher Lärmbelastung seit der jüngsten Sitzung des Hockenheimer Gemeinderats vom Tisch, aber es gibt neue Ideen.

Ein Rückblick: Insgesamt 13 potenzielle Standorte für "Soziales Wohnen" hatte man in einem langen Bürgerbeteiligungsverfahren ermittelt. Am Ende blieben zwei Standorte übrig, einer davon der Reiterplatz. In Hockenheim fehlte es nämlich nicht nur an Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge, sondern auch für wirtschaftlich schwache Bürger und für Wohnungslose. Dann wurde diskutiert, ob man dort nicht ein Alten-Pflegeheim errichten könne. Beide Vorhaben scheiterten allerdings, weil man durch den benachbarten Hockenheimring eine zu hohe Lärmbelästigung befürchtete.

Dass der Bau eines Pflegeheims dort vermutlich keine Chance hat, war schnell klar. Denn für solche Einrichtungen gelten noch strengere Lärmschutzrichtlinien als für normale Wohnbebauung. Das bestätigte jetzt das in der Sitzung vorgelegte "Beratungspapier" - als Gutachten wollte man es nicht bezeichnen - das die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Die Gutachter, Rechtsanwältin Alexandra Fridrich und Lärmschutzexperte Enrico Dittrich, teilen darüber hinaus mit, dass auch die Lärm-Grenzwerte für eine Wohnbebauung an den geplanten Gebäuden überschritten werde. Eine Wohnbebauung ist deshalb am Reiterplatz nicht möglich - auch nicht bei einer hintereinander angeordneten Zeilenbebauung. Selbst auf den abgewandten Gebäudeseiten liegt die Lärmbelastung über dem gesetzlichen Grenzwert. Allerdings seien die Werte nicht als gesundheitsgefährdend einzustufen, so die Gutachter. Gewerbe könne beispielsweise dort angesiedelt werden. Dann müsse aber auf etwaige Lärmbeeinträchtigung für die benachbarten Wohngebiete durch die Unternehmen geachtet werden. Auch eine Kindertagesstätte könnte auf dem Gelände gebaut werden - denn die ist an den Wochenenden, wenn auf dem Hockenheimring ein Großteil der Motorsport-Veranstaltungen stattfinden, geschlossen. Dem jetzt vorgelegten "Beratungspapier" lagen zwei Szenarien zugrunde: Einmal ein Szenario auf Basis der Genehmigung aus dem Jahr 2001. Darin ist festgelegt, wie viele Veranstaltungen aus welchen Geräuschklassen der Hockenheimring durchführen darf, und an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten sie stattzufinden haben. Der Hockenheimring nutzt gegenwärtig auf freiwilliger Basis nur einen Teil dieser Genehmigung aus.

Auch das tatsächliche Szenario mit niedrigeren Belastungen hatten die Gutachten durchgerechnet. Doch das Ergebnis blieb das gleiche: Es ist zu laut am Standort Reiterplatz. Die Experten empfehlen deshalb, die künftige Entwicklung des Motorsports in der Rennstadt im Auge zu behalten, denn möglicherweise kommen in Zukunft alternative Antriebskonzepte mit geringerer Lärmemission zum Zug.

Info: Das Gutachten ist auf der städtischen Internetseite www.hockenheim.de unter "Neuigkeiten aus Hockenheim" zu finden.