Von Sabine Hebbelmann

Hockenheim. Esther Konieczny kümmert sich in Hockenheim mit ihrer Familie um verwaiste Vögel, Igel und andere Kleintiere. Am Telefon zeigt sie sich nun fassungslos. Vier Wellensittiche und vier Pfirsichköpfchen (kleine Papageien aus der Gattung der Unzertrennlichen) waren in einer Voliere hinter dem Eingangstor zum Garten untergebracht.

Am Dienstagvormittag, sie war zuvor in der Küche beschäftigt gewesen, bemerkte sie, dass die Voliere plötzlich leer war. Der Käfig stand nicht etwa offen, sondern war wieder säuberlich verschlossen worden. "Das war keine falsch verstandene Tierliebe, also niemand, der die Vögel befreien wollte", ist sie überzeugt. Zumal einer von ihnen gar nicht fliegen konnte. Doch wer klaut schon Ziervögel?

Pfirsichköpfchen gehören zur Familie der „Unzertrennlichen“. Symbolbild: dpa

Die Polizei, der sie den Vorfall gleich meldete, sprach von einem hohen Wert. Von rund 900 Euro ist die Rede, auch weil je zwei der Wellensittiche und Pfirsichköpfchen mit türkisfarbenem beziehungsweise getüpfeltem Federkleid aufwarten können. Das sind begehrte Sonderfarben. Die Polizei riet, den Vorfall publik zu machen, auch um für den Fall eines versuchten Verkaufs die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Die Vögel waren bei der tierlieben Familie abgegeben worden und waren - bis auf einen Neuzugang - schon seit Jahren in ihrer Obhut.

"Das waren unsere Vögel", betont Konieczny und ist immer noch baff ob der Dreistigkeit, mit der die vermuteten Diebe vorgegangen seien. Zumal nicht weniger als vier Hunde auf dem Grundstück waren, zwei eigene (darunter ein Neufundländer) und zwei Pflegehunde.

Am Tor befinde sich zwar ein Sichtschutz, doch von einer nahegelegenen Fußgängerbrücke aus sei die Voliere einsehbar gewesen. Die Vögel brauchen Wärme, in zwei Wochen hätte sie sie hereingeholt. Nun macht sie sich Sorgen. Wo sind sie, wie geht es ihnen, weiß derjenige, wie er die Vögel zu handhaben hat?

Info: Hinweise nimmt Esther Konieczny unter 0170/239 456 4 entgegen.