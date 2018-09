Hockenheim. (pol/kau) Ein Unbekannter stieg in der Nacht auf Mittwoch in zwei unverschlossene Autos in der Hansjakob- und der Haydnstraße ein. Zeugen bemerkten den Täter gegen 2.40 Uhr, als er in den Autos nach Wertsachen suchte, meldet die Polizei.

Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er. Mithilfe der Zeugen, die ihn verfolgten, stellten die Beamten den 30-Jährigen und nahmen ihn fest.

Da der Mann kein Diebesgut dabei hatte und aus den Fahrzeugen auch nichts fehlte, gelang es ihm offenbar nicht, seine Tat voll auszuführen. Er muss sich nun wegen versuchten Diebstahls verantworten.