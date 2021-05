Von Anna Manceron

Hockenheim. Unsere Gedanken frei äußern zu dürfen, ist ein Menschenrecht. Trotzdem gibt es weltweit viele Länder, in denen Menschen für ihre Meinung verfolgt, inhaftiert oder getötet werden. Um darauf aufmerksam zu machen, hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in diesem Jahr erstmals die Woche der Meinungsfreiheit ins Leben gerufen, die am Montag, 10. Mai, endet.

Für Marina Nottbohm aus Hockenheim ist die Meinungsfreiheit in doppelter Hinsicht ein unentbehrliches Gut: Vor Beginn der Corona-Pandemie trat die 61-Jährige regelmäßig im Sprengel als Hobby-Kabarettistin auf. Außerdem sitzt sie seit 12 Jahren für die SPD im Hockenheimer Gemeinderat. Nottbohm, die ursprünglich aus Norddeutschland stammt, ist es also gewohnt, ihre Meinung in der Öffentlichkeit zu äußern und zu verteidigen – sowohl auf der politischen als auch auf der Kleinkunstbühne.

Den Weg dorthin fand sie vor mehr als 20 Jahren. Gemeinsam mit der Hockenheimerin Sabine Weyers bildet Marina Nottbohm seitdem das Kabarett-Duo "Begabte Hausfrauen" (kurz: BH). Weyers wollte damals als Sängerin bei der "Frauennacht" im Pumpwerk auftreten und suchte eine Pianistin als Begleitung. "Sie hatte gehört, dass ich Klavier spielen kann", erinnert sich Nottbohm. "So kam eins zum anderen."

Die beiden verstanden sich auf Anhieb und machten weiter. Ihr Programm besteht aus kleinen Theaterstücken, gespickt mit Musik. So gut sich die Kabarettistinnen im echten Leben auch verstehen, auf der Bühne könnten sie gegensätzlicher nicht sein: Sabine Weyers als temperamentvolle Kurpfälzerin und Marina Nottbohm als kühles Nordlicht. Eine interessante Mischung mit reichlich Konfliktpotenzial.

Vor mehr als zehn Jahren wurde die traute (Un-)Zweisamkeit der beiden Streithennen dann von drei Männern gestört. Seitdem treten die "Begabten Hausfrauen" mit Verstärkung auf. Die besteht aus Klaus Nottbohm (Gitarre), Oliver Brinkmann (Bass) und Carsten Wagner (Schlagzeug). Eine richtige Band also. "Wir spielen alte Kamellen bis frische Pop-Songs und schreiben mittlerweile auch die Texte um – teilweise sogar mit Dialekt", erzählt Nottbohm. Am liebsten nimmt sie das Spießertum und "alte weiße Männer" aufs Korn. "Zum Beispiel die 50-Jährigen, die glauben, sie müssten mich mit meinem kleinen Elektroauto an der Ampel unbedingt überholen, weil sie sonst sterben", frotzelt die 61-Jährige. "Das macht mich wahnsinnig, da könnte ich platzen." Ansonsten gehe es in den Stücken um die Gesellschaft, "ein bisschen Politik" und den eigenen Blick auf die Welt. Und darum, wie frei man als Frau ist.

Kann man denn als Kabarettistin in Deutschland seine Meinung frei äußern? "Ja", sagt Marina Nottbohm. "Ich wüsste nicht, wo ich mich besser verwirklichen könnte als hier. Aber die Frage ist auch: Will ich alles sagen, was in meinem Kopf drin ist?" Denn eins ist für die Hockenheimerin klar: Mit ihrem Humor will sie niemanden verletzen. "Ich behandle die Leute so, wie ich auch behandelt werden möchte", betont sie. Manchmal pickt das Duo eine Person aus dem Publikum heraus und nimmt sie mit ein paar kleinen Spitzen in die Mangel. "Aber die wird dann hinterher auch wieder aufgepäppelt", erzählt Nottbohm.

Von ihrer Liebe zum Kabarett bleibt auch die Arbeit im Gemeinderat nicht ganz unberührt. "Bei meinen Beiträgen und Reden versuche ich, nicht immer alles so bierernst zu formulieren", sagt die Hockenheimerin. "Das können viele Männer übrigens nicht so gut." Als Lokalpolitikerin ist die Meinungsfreiheit für sie ein Grundpfeiler, an dem absolut nicht gerüttelt werden darf. Und: "Die Meinungsfreiheit fehlt mir nicht, sie ist einfach da", sagt Nottbohm.

Sich den Mund verbieten zu lassen, käme für sie ohnehin nicht infrage. "Ich habe kein Problem damit, den anderen zu sagen, was ich denke – auch entgegen den Vorstellungen meiner Partei", betont die Sozialdemokratin. Natürlich versuche sie manchmal selbst, andere vor Abstimmungen mit ihren Argumenten zu überzeugen. "Aber wir bemühen uns da schon, eine gute Mischung zu finden", erzählt Nottbohm.

Deutschlandweit berichten immer mehr Lokalpolitiker, dass sie für ihre Meinung öffentlich angefeindet werden. "Mir persönlich ist das noch nicht passiert", sagt Nottbohm. Aber von Oberbürgermeister Marcus Zeitler habe sie in letzter Zeit häufiger gehört, dass er und seine Verwaltung angegangen wurden – unter anderem wegen ihres Corona-Managements. "Die Kritik, die da derzeit geäußert wird, ist unglaublich dramatisch", meint Nottbohm. "Vor allem in den Sozialen Netzwerken. Da gerät man schnell in einen Strudel hinein." Sie selbst hat sich deshalb angewöhnt, dort nichts zu kommentieren. "Ich habe die Befürchtung, dass das sonst kein Ende nimmt."

Für Marina Nottbohm gibt es bei der Meinungsfreiheit noch einen weiteren, sehr wichtigen Aspekt: Dass man seine Meinung ändern darf. "Meinungsfreiheit bedeutet auch, für vieles offen zu sein", sagt sie.