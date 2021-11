Von Volker Knab

Hockenheim. Die Hockenheimer erinnern an diesem Dienstag an zwei furchtbare Verbrechen: Vor 83 Jahren, am 9. November 1938, ließen die nationalsozialistischen Machthaber in Deutschland durch einen von ihnen angeleiteten Mob Synagogen zerstören und jüdische Mitbürger misshandeln. Knapp zwei Jahre später, am 22. Oktober 1940, wurden die Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland nach Gurs deportiert. Danach waren viele jüdische Gemeinden im Südwesten ausgelöscht – so auch in Hockenheim. Um 19 Uhr findet eine Gedenkveranstaltung in der Evangelischen Kirche statt.

In der Reichspogromnacht, wie die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 bezeichnet wird, zündeten Anhänger des Nationalsozialismus die Synagoge in Hockenheim an. Spätestens danach wechselten die etwa 50 jüdischen Bürgerinnen und Bürger, die in den 1930er-Jahren in Hockenheim gelebt hatten, ihren Wohnort. Sie zogen in größere Städte wie Heidelberg, Mannheim oder Karlsruhe. "Dort war das Leben für sie noch etwas sicherer als auf dem Land", erläutert Klaus Brandenburger vom Arbeitskreis Jüdische Geschichte Hockenheim.

Doch am 22. Oktober 1940 brachen auch diese letzten Zufluchtsorte weg: Die Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland wurden von den Nationalsozialisten in ein Lager im südfranzösischen Gurs verschleppt. "An diesem Tag wurden die letzten beiden jüdischen Familien in Hockenheim abgeholt", erzählt Brandenburger. Der 22. Oktober war der letzte Tag des Laubhüttenfests, ein hoher jüdischer Feiertag. Unter den Deportierten aus Hockenheim war auch Henriette Adelsberger-Friedmann. Ihrem Mann, Chasan Hermann Heß Menachem Friedmann, war zuvor die Flucht ins Ausland gelungen. Sie selbst überlebte das Lager in Gurs und gelangte später zu ihrem Sohn Leopold Friedmann, der in Sofia lebte.

Mehr als 5000 badische Juden wurden in das südfranzösische Lager am Rande der Pyrenäen verschleppt. "Allein in Mannheim wurden mehr als 2000 Leute auf dem Paradeplatz abgeholt", sagt Brandenburger. Viele von ihnen starben aufgrund der unmenschlichen Bedingungen, die in Gurs herrschten. Das Lager wurde von der mit den Nazis verbündeten französischen Vichy-Regierung betrieben. Viele Juden, denen es nicht gelungen war, aus Gurs zu fliehen, wurden später in das Vernichtungslager Auschwitz gebracht.

Die Hockenheimer Synagoge befand sich neben dem alten Rathaus. Sie wurde in der Nacht auf den 10. November 1938 von den Nazis zerstört. Foto: AK Jüdische Geschichte Hockenheim

Noch um die Jahrhundertwende gab es in Hockenheim ein lebendiges jüdisches Leben. "Zu den Glanzzeiten um das Jahr 1900 zählte die jüdische Gemeinde um die 165 Personen", so Brandenburger. Viele von ihnen waren angesehene Bürger und arbeiteten als Geschäftsleute, Handwerker oder Fabrikanten. Die Synagoge der jüdischen Gemeinde stand bis zu ihrer Zerstörung durch die Nazisdirekt neben dem alten Rathaus mitten der Stadt. Heute befindet sich an dieser Stelle der Rathausanbau. Um das Jahr 1900 zählte Hockenheim rund 6700 Einwohner. In den 1930er-Jahren wuchs die Bevölkerung stetig an, während die Anzahl der jüdischen Mitbürger kontinuierlich sank.

Bei der Gedenkveranstaltung mit Gottesdienst am Dienstagabend um 19 Uhr in der evangelischen Kirche erinnern Konfirmanden an den Tag vor der Deportation der Hockenheimer Juden nach Gurs. Auf dem Programm stehen unter anderem das Lied "Ich bin ein Stern", geschrieben von einer KZ-Überlebenden, und "Das Lied von Gurs", das eine ehemalige Lagerinsassin verfasst hat. Nach dem Gottesdienst findet ein stilles Gedenken am Gurs-Mahnmal in der Ottostraße statt. Veranstalter sind die christlichen Kirchen, die Stadt Hockenheim und der Arbeitskreis Jüdische Geschichte Hockenheim.

Info: In Schwetzingen wird an diesem Dienstag ebenfalls an die Ereignisse der Reichspogromnacht erinnert. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Stadt Schwetzingen, das Hebel-Gymnasium und interessierte Bürger laden zu einer Gedenkveranstaltung an zwei Orten ein: Los geht es um 16 Uhr auf dem jüdischen Friedhof. Treffpunkt ist die Kapelle beim Haupteingang. Männliche Besucher müssen eine Kopfbedeckung mitbringen. Schülerinnen und Schüler des Hebel-Gymnasiums haben sich mit der Geschichte von Familien beschäftigt, die auf dem Friedhof begraben sind. An den Grabstellen berichten sie von ihren Recherchen. Der zweite Teil der Veranstaltung beginnt um 17 Uhr an den Gedenksteinen in der Zeyherstraße, wo ein Kranz niedergelegt wird.