Von Harald Berlinghof

Hockenheim."Die kommunale Finanzpolitik. Unendliche Weiten. Wir schreiben das dritte doppische Jahr im zweiten Corona-Kosmos 2021. Dies sind die Abenteuer der Stadt Hockenheim, die mit ihrer 450 Frauen und Männer starken Besatzung drei Jahre lang unterwegs ist, um ausgeglichene Haushalte zu erhalten, fremde Haushaltsgalaxien zu erforschen, sämtliche Einnahmen und Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen und den Planeten Hockenheim zukunftsfähig zu machen."

Oberbürgermeister Marcus Zeitler hat sich zur diesjährigen Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2022 der Metapher des Raumschiffs Enterprise (Star Trek) bedient. In abgewandelter Form zitierte er die Eingangssequenz der Serie, die in den 1960er-Jahren ihren Anfang fand. Die Enterprise, im übertragenen Sinn die Stadt Hockenheim, steuert ungewollt auf ein tiefes Schwarzes Loch zu. Sie kämpft darum, den Sturz in das finanzpolitische Chaos zu vermeiden. Navigator Rolf Fitterling Chekow und Captain Zeitler Kirk tun ihr Bestes.

In den vergangenen beiden Jahren habe man mehr als 19 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert – was nur ein Anfang war. Nach der Aufforderung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Haushaltskonsolidierung habe man ein Bremsmanöver eingeleitet. Die Investitionen werden auf das Nötigste und Machbare reduziert und zahlreiche Gebühren und Steuern erhöht. Für den Haushalt 2022 habe man prognostiziert, dass das Minus im Ergebnishaushalt bei 11,6 Millionen Euro liegen werde. Dazu kommen weitere, coronabedingte Kosten in Höhe von einer Million Euro. Bei der Gewerbesteuer fehlen 4,7 Millionen Euro. Zwischen den Jahren 2022 und 2025 werde man 21 Millionen Euro an liquiden Mitteln einsetzen müssen, sagte Zeitler. Die Verschuldung wird um mehr als zehn Millionen Euro auf insgesamt mehr als 25 Millionen Euro ansteigen.

"Trotz dieser intergalaktisch schlechten Nachrichten ist es gelungen, das prognostizierte Minus von 12,1 Millionen Euro auf minus 9,1 Millionen zu senken. Aber auch ein Ergebnis von minus 9,1 Millionen Euro bleibt ein schlechtes Ergebnis", betonte Zeitler. Man werde weitere Steuer- und Gebührenerhöhungen vorschlagen müssen. Seit Zeitlers Amtsantritt hat die Stadt bei den Strafzetteln ein deutliches Plus zu verzeichnen. "Ich musste viele unpopuläre Entscheidungen treffen", erklärte der OB. "Und es bedarf weiterer richtungsweisender Entscheidungen, die wehtun werden." Man dürfe nicht vergessen, dass das Raumschiff Hockenheim dringend für den Weiterflug benötigt werde.

Deshalb sieht der Entwurf bis 2025 auch Investitionen in Höhe von 38 Millionen Euro vor. Vier Millionen Euro fließen in die Sanierung der Oberen Hauptstraße, 0,9 Millionen Euro in die Oftersheimer Straße und 2,6 Millionen Euro in die Bürgermeister-Hund-Straße. Der behindertengerechteAusbau von Bushaltestellen und die Ausstattung der Spielplätze mit Spielgeräten sind kostspielig. Für die Kläranlage muss die Stadt bis 2025 sieben Millionen Euro aufbringen. Obendrauf kommen noch die Gelder für die Schulen in Höhe von 5,5 Millionen Euro. "Sie sehen also: Wir rasten nicht und rosten nicht", betonte Zeitler und schloss mit einem Zitat von Bertolt Brecht: "Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren."