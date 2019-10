Von Olivia Kaiser

Hockenheim. Musik, Jahrmarkt-Atmosphäre, Verkaufsoffener Sonntag, Feuerwerk und ein Wettbewerb im Bratwurstessen - bei der Hockenheimer Kerwe, die von Freitag bis Dienstag, 4. bis 8. Oktober, stattfindet, wird im Stadtjubiläumsjahr einiges geboten. Veranstalter der Kerwe ist der Hockenheimer Marketingverein. Zum Auftakt am Freitag verwandelt sich die Hockenheimer Innenstadt wieder in einen überdimensionalen Konzertsaal. Bereits zum achten Mal findet die "Nacht der Musik" statt. Zum Jubiläumsjahr hat die Veranstaltung mit dem Rotary Club einen neuen Schirmherrn gefunden.

14 Bands aus Hockenheim und der Region treten an zwölf Orten auf, "Raus aus dem Alltag - Rein ins Musikvergnügen" lautet das Motto. Los geht es um 20 Uhr, die Bands spielen fünf 40-minütige Sets, die immer zur vollen Stunde beginnen. So tritt unter anderem im Wasserturm die Band Push auf, im Eiscafé Italia hat Matteo Di Maggio sein Quartier aufgeschlagen, die Band Secret Three spielt im Star 3 Döner, und in der evangelischen Kirche erklingt die Musik von New York Sunday Bar. Der Vibrafonist Claus Kiesselbach präsentiert sich im Atelier Späth, und True Colours rocken die Stadthalle. Als Walking Acts sind die Red Hot Dixie Devils und Satee Kooma in der Innenstadt unterwegs. Karten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro, an der Abendkasse für 16 Euro. Ein Shuttlebus verkehrt zwischen 19.30 und 1.30 Uhr zwischen den Spielorten.

Der offizielle Kerwe-Startschuss fällt am Samstag, 5. Oktober, auf dem Marktplatz. Um 14 Uhr wird die viertägige Kerwe mit Fahrgeschäften und Leckereien eröffnet. Auf dem Platz an der Zehntscheune steht das große Jubiläumszelt, wo um 17.30 Uhr die Party steigt. Karten gibt es an der Abendkasse. Das Ticket für die "Nacht der Musik" berechtigt ebenfalls zum Zugang. Der C.C. Blau Weiß hat die Bewirtung übernommen. Um 18 Uhr entert die Vorband Echtzeit die Bühne, um den Weg für den Auftritt der Partyband Festzeltkommando zu ebnen.

Das größte Spektakel am Samstag könnte aber die Bratwurst-Challenge sein. Zu jeder guten Kerwe gehört für viele Besucher eine frisch gegrillte, saftige Bratwurst. Die Schaustellerfamilie Nickel sorgt schon seit Jahrzehnten auf dem Hockenheimer Frühlingsfest und der Kerwe dafür. Zum Stadtjubiläum veranstaltet der Marketingverein ein Bratwurst-Wettessen. Los geht es um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Zum Sieger gekrönt wird, wer es schafft innerhalb von zehn Minuten die meisten Bratwürste zu essen. Es werden zehn Personen zugelassen, die mindestens 18 Jahre alt sein müssen. Alle Teilnehmer werden mit einer Urkunde geehrt, die drei besten Bratwurstesser erhalten passende Preise: ein Grillzubehör im Wert von 20 beziehungsweise 50 Euro, und der Hauptpreis ist ein Grill. Wer an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an krause@hockenheimer-marketing-verein.de wenden.

Am Sonntag geht es dann um 11 Uhr mit einem bayerischen Frühschoppen im Jubiläumsfestzelt weiter. Für die Musik sorgt der Fanfarenzug der Rennstadt. Ab 13.30 Uhr wechseln dann die Musiker. Zuerst bringt der Musikverein Unteröwisheim die Gäste im Zelt zum Schunkeln, und von 16 bis 18 Uhr tritt der Musikverein Wiesenbach auf. Außerhalb des Jubiläumszelts können sich Besucher beim Maßkrugschieben und Wettnageln körperlich verausgaben und danach in der Chill-Arena des Hockenheimer Marketingvereins entspannen. Von 13 Uhr bis 18 Uhr öffnen die Einzelhändler der Innenstadt sowie die Gewerbetreibenden rund um die Fortunakreuzung ihre Türen. Um 20.30 Uhr wird das Musikfeuerwerk vom Stadthallendach aus gezündet. Am Dienstag lockt die Kerwe auf dem Marktplatz mit ermäßigten Preisen.