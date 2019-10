Hockenheim. (pol/mare) Eine junge Radfahrerin ist am Montag von einem Exhibitionisten belästigt worden. Das teilt die Polizei mit.

Am Montag kurz vor 19 Uhr fuhr eine 12-Jährige auf dem Radweg entlang der Lussheimer Straße. In Höhe eines Discounters kam ihr ein Mann entgegengelaufen. Dieser hatte seinen entblößten Penis in der Hand, spielte daran herum und suchte den Blickkontakt mit dem Mädchen.

Das Mädchen fuhr an dem Mann vorbei und erzählte zu Hause von dem Vorfall. Die Eltern verständigten die Polizei. Bei einer eingeleiteten Fahndung wurde aber kein Verdächtiger gefunden.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, hellhäutig. Er trug eine Jeans und ein schwarzes Oberteil mit Kapuze. Bei der Tat hatte der Mann eine Basecap auf und die Kapuze über der Kappe. Außerdem war während des Vorfalls der schwarze oder dunkelbraune Gürtel des Mannes geöffnet.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 0621/1744444 zu melden.