Der Friedrich-Heun-Kindergarten erhält für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten einen Zuschuss in Höhe von 67 000 Euro. Foto: len

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Jung und Alt sollen sich in Hockenheim wohlfühlen. Für die Jugendlichen wird deshalb eine Skateranlage gebaut, für die Älteren ein Seniorenbüro eingerichtet. Die Personalsituation an den Kindertageseinrichtungen wird verbessert, der Betreiber Postillion erhält einen Betriebskostenzuschuss und wird durch die angestrebte Mitgliedschaft der Stadt Hockenheim im Verein enger in die Rennstadt eingebunden. Und die evangelische Kirchengemeinde erhält einen Sanierungszuschuss für den Friedrich-Heun-Kindergarten.

Der Hockenheimer Gemeinderat brachte in seiner jüngsten Sitzung einiges auf den Weg. Nach der von gegenseitigen Animositäten geprägten ersten Sitzung mit dem neuen Oberbürgermeister Markus Zeitler an der Spitze war die jüngste Gemeinderatssitzung von vielen einvernehmlichen Entscheidungen und Respekt geprägt.

Bezüglich der neuen Skateranlage für Jugendliche, die neben der Ausübung der Trendsportart auch als Treffpunkt für junge Leute gestaltet werden soll, gab es allerdings kleinere Diskussionen über den Weg, der dahin führen soll. Denn niemand konnte exakt sagen, wie viele jugendliche Skater es in Hockenheim überhaupt gibt und ob ein Bedarf vorhanden ist. Immerhin hatten sich aber 160 Hockenheimer an einer Unterschriftenaktion zugunsten einer Skateranlage beteiligt. Vonseiten der SPD wollte man zunächst den Bedarf klären, bevor man sich für eine Skateranlage im nördlichen Gartenschaupark auf der ehemaligen Minigolfanlage entscheidet, die immerhin 250.000 Euro kosten würde. Der neue Standort der Anlage wurde schließlich bei vier Gegenstimmen beschlossen. Die genaue Ausgestaltung soll noch in den Ausschüssen, dem Gemeinderat und dem Jugendgemeinderat diskutiert werden.

Für die ältere Generation wurde die Einrichtung eines Seniorenbüros einstimmig beschlossen. Zunächst soll das Seniorenbüro aus einer Person bestehen, die mit einer Vollzeitstelle angestellt wird. Die Person soll vor allem Netzwerkarbeit leisten und als zentraler Ansprechpartner für ältere Menschen dienen. Es gibt in Hockenheim bereits zahlreiche Angebote für ältere Menschen - beispielsweise in Pflegeeinrichtungen, der Volkshochschule, den Kirchen und Vereinen. Die Vernetzung dieser Angebote und die Information darüber läge im Aufgabenbereich des neuen Mitarbeiters im Seniorenbüro.

Schließlich ging es um die Personalsituation in Hockenheimer Kindertageseinrichtungen, denn es gibt mehr anspruchsberechtigte Kinder als Plätze. Das führt zu einer hohen Auslastung der Einrichtungen und zu einer hohen Belastung des Personals. Hinzu kommt, dass die Sprachbarrieren wachsen und immer mehr verhaltensauffällige Kinder die Betreuung erschweren. Diese Belastung führt zu häufigeren Ausfallzeiten der Betreuer. Ein Problem bei der Besetzung zusätzlicher Stellen ist auch der Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt.

Die Verwaltung schlug daher vor, Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr FSJ absolvieren möchten oder sogenannte nicht-pädagogische Kräfte zu suchen. Fachbereichsleiter Stefan Kalbfuss erläuterte dem Gremium die Vor- und Nachteile. Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren sind billig, aber der Verwaltungsaufwand ist höher, und nach einem Jahr müssen sich die Kinder an eine neue Kraft gewöhnen. Eine Lanze brach er für nicht-pädagogische Kräfte. "Die sind auch nicht umsonst zu bekommen, aber in der Vergangenheit hat das gut funktioniert. Und diese Menschen leisten natürlich pädagogische Arbeit, auch wenn sie keine ausgebildeten Pädagogen sind. So wie alle Eltern ja auch", meinte er.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig eine Stelle für ein FSJ-Kraft für das Kindergartenjahr 2020/2021 und eine Stelle für eine nicht-pädagogische Fachkraft ab 2020 pro städtischer Einrichtung. Einstimmig und ohne Diskussion wurde der Zuschuss für den Friedrich-Heun-Kindergarten für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten in Höhe von 67.000 Euro gewährt.