Hockenheim. (RNZ) Die Bauarbeiten in der Oberen Hauptstraße rücken weiter vor. Wie die Stadt mitteilt, führen sie und die Stadtwerke derzeit Tiefbauarbeiten in der Oberen Hauptstraße durch. "Dafür sind ab Dienstag, 6. Juli, Arbeiten am Rohrleitungsnetz im Bereich Obere Hauptstraße/Ecke Obere Mühlstraße erforderlich", berichtet Rathaussprecher Christian Stalf.

Dabei würden Aufgrabungen vorgenommen, die zu halbseitigen Sperrungen führten. Daher sei in diesem Bereich in den nächsten Wochen mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Die Obere Mühlstraße wird zudem einen Tag lang für den Straßenverkehr voll gesperrt sein. Der genaue Termin dafür steht noch nicht fest. Aber: "Wir werden darüber informieren, sobald er absehbar ist", verspricht Stalf.

Aus Sicht der Stadt verlaufen die Bauarbeiten in der Oberen Hauptstraße zurzeit problemlos. Es gebe keine besonderen Auffälligkeiten, so Stalf.